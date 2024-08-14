Ученые обнаружили, что от внешности зависит, как долго будет жить человек.

Американские ученые из Университета штата Аризона и Техасского университета обнаружили связь между внешностью и долголетием. Результаты исследований, опубликованные в журнале Social Science and Medicine, свидетельствуют, что у людей с более привлекательной внешностью, продолжительность жизни дольше.

Научные работники проанализировали данные, собранные в течение 65 лет. В эксперименте участвовало более 8300 человек. Ученые сравнили оценки красоты участников, сделанные независимыми экспертами на основе их фотографий, с данными смертности.

Как результат, мужчины, попавшие в список наименее привлекательных, проживали на год меньше, чем те, кого считали красивыми. А у женщин эта разница еще больше. Тех, кого признали красивыми, прожили на два года дольше остальных.

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Более того, исследователи обнаружили, что у менее привлекательных особей вероятность смерти была на 16,8% выше. При этом ученые добавили, что пока связь между привлекательностью и долголетием до конца неизученная. Однако они убеждены, что внешняя красота часто зависит от образа жизни человека.

Из этого следует, что правильное питание, спорт и отказ от плохих привычек влияет на внешность, а вместе с тем и на продолжительность жизни.

Социолог Коннор Шихан из Университета штата Аризона добавил, что часто привлекательность имеет генетическую составляющую. Также он отметил, что по статистике у более красивых людей есть преимущества, в частности, на работе, больший заработок, лучшее отношение от окружающих.

Напомним, ранее эксперт назвала 9 общих черт супердолгожителей. Некоторые факторы долголетия связаны с наследственностью и не зависят от нас, а на другие можно повлиять.

В дополнение, 110-летняя женщина поделилась секретами долголетия. Известно, что она пережила испанский грипп, интернирование во время Второй мировой войны и потерю родных, однако продолжала оставаться на позитиве.

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