Даже если вы регулярно очищаете губку, ее все равно нужно менять чаще, чем вы думаете.

Очень важно следить за чистотой кухонной губки, тщательно ее очищая, ведь, согласно исследованию Национального фонда санитарии, проведенному в 2011 году, кухонная губка — самое загрязненное микробами место в доме. При этом, пишет SimplyRecipes, менять ее стоит гораздо чаще, чем это делают большинство людей.

Как чистить кухонную губку

Джессика Эк, представитель Американского института уборки, предлагает замочить губку на пять минут в растворе из литра воды и трех столовых ложек хлорного отбеливателя. Затем дайте губке высохнуть на воздухе.

Захра Мохаммад, эксперт по микробиологии и безопасности пищевых продуктов, предпочитает использовать микроволновую печь. Она включает ее на высокую мощность на минуту.

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Мохаммад разогревает свою кухонную губку в микроволновке два раза в день. Эк советует чистить кухонную губку не реже одного раза в неделю.

Как часто следует менять кухонную губку?

Министерство сельского хозяйства США утверждает, что прогрев в микроволновке или кипячение кухонных губок "может уменьшить количество бактерий", но этого недостаточно, чтобы избежать перекрестного заражения через руки, столешницы или еду.

Мохаммад меняет свою кухонную губку каждую неделю. Иногда она заменяет ее раньше, если она грязная. Эк говорит, что кухонную губку следует менять не реже одного раза в две-три недели, "в зависимости от того, как часто и грубо вы ее используете".

Почему кухонные губки становятся такими грязными

Кухонные губки пористые и влажные, что создает идеальную среду для размножения бактерий. При этом вредные бактерии — или патогены — такие как сальмонелла и кишечная палочка - могут быстро распространяться с губок на руки, кухонные поверхности и другое оборудование и вызывать у людей заболевания.

Ранее эксперты рассказали, как часто нужно менять подушки и почему это очень важно.

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