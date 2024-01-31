Кухонные губки можно использовать бесконечно до тех пор, пока они выполняют свою функцию. Многие хозяйки, понимая, что губка изжила себя, выбрасывают ее в мусор, потому что не знают, как отстирать губку, чтобы она была как новая. УНИАН делится быстрым и эффективным методом.
Чем отмыть губку для посуды - действенный способ
Каждая хозяйка должна выяснить, как обезжирить губку и легко отмыть ее от жира, грязи и даже теста. Такое знание поможет дольше пользоваться кухонными мочалками, а не выбрасывать их. Это позволит и деньги сэкономить, и обрести полезный навык.
Запоминайте, как дезинфицировать губки для мытья посуды:
- взять глубокую емкость, налить в нее 2 стакана горячей воды;
- насыпать 2 ст.л соли;
- опустить губку в раствор и оставить на ночь.
Все, что вам останется сделать утром - это тщательно прополоскать кухонную мочалку под струей чистой воды и дальше можно смело пользоваться ею по назначению.
Второй лайфхак подходит для тех, у кого есть белизна или любой другой отбеливатель. В таком случае нужно в 4 л горячей воды растворить 1 стакан отбеливающего средства. Оставить в смеси губку на 10-15 минут, а потом "постирать" ее в чистой воде до тех пор, пока вся грязь не уйдет.