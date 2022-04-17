Больше всего удивил отважный оператор, который даже не думал укрыться от возможного обстрела в ответ.

"Кадыровцы", которых в Украине назвали TikTok-войсками из-за чрезмерного увлечения постановочными роликами, вновь отличились. На этот раз они использовали одну локацию для серии роликов.

Видео появились в сети.

На одном из роликов "кадыровцы" так "смело и храбро" боролись с воздухом, что один из бойцов забыл сценарий. Чеченский тиктокер растерялся от возгласов "Туда стреляй" и упал с автоматом.

Вы могли подумать, что боевые товарищи помогут ему в этом ожесточенном бою" с воздухом, но те только посмеялись.

На другом видео TikTok-войска Кадырова демонстрируют еще один эпизод боя с воздухом. Удивляет не столько "бесстрашие" бойцов, как оператора, который даже не пытается скрыться от вероятного обстрела в ответ. Очевидно, он уверен, что воздух не способен стрелять.

Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.

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