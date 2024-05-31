Скотти Килмер заявил, что принятие ряда мер предосторожности может предотвратить полный "взрыв" двигателя.

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что некоторые водители бензиновых и дизельных двигателей рискуют "взорвать двигатель" из-за простого компонента.

По его словам, повреждение ремня может привести к драматическим последствиям и серьезно повлиять на двигатели, пишет Daily Express.

Он подчеркнул, что многие современные автомобили не оснащены ремнем ГРМ, но старые автомобили по-прежнему подвергаются значительному риску. Скотти предупредил, что автомобилистам следует менять ремень каждые 100 000 миль, чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии.

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Он заявил, что принятие ряда мер предосторожности может предотвратить полный "взрыв" их двигателя.

Выступая на своем канале YouTube, Скотти объяснил: "Сегодня я собираюсь поговорить о ремнях ГРМ двигателя. То, чего вы не знаете, может вам навредить. Сейчас во многих автомобилях установлены резиновые ремни ГРМ: коленвал двигателя вращается, а затем ремень приводит в движение кулачки. По сути, это более дешевая конструкция, но когда ремень порвется, это может вывести из строя ваш двигатель. Это разрушит ваш двигатель только в том случае, если у вас есть интерференционный двигатель".

По его словам, теперь многие современные автомобили больше не используют ремни, они используют цепь.

"Поэтому вам не о чем беспокоиться. Но если у вас двигатель с резиновым ремнем ГРМ, выясните, является ли это интерференционным двигателем. Если это так, меняйте ремень каждые 100 000 миль, чтобы двигатель не взорвался, когда этот дурацкий резиновый ремень порвется", - добавил он.

Советы Скотти Килмера

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что автомобилисты могут избежать "тысячных" счетов за ремонт автомобилей, регулярно проверяя жизненно важные компоненты, имеющиеся в каждом бензиновом и дизельном автомобиле.

Скотти подчеркнул, что проверка состояния аккумулятора и его замена при низком заряде могут предотвратить возникновение многих других проблем.

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