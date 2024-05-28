Водители могли бы сэкономить на дорогостоящем ремонте, проверив один компонент, который есть в каждом автомобиле.

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что автомобилисты могут избежать "тысячных" счетов за ремонт автомобилей, регулярно проверяя жизненно важные компоненты, имеющиеся в каждом бензиновом и дизельном автомобиле.

Скотти подчеркнул, что проверка состояния аккумулятора и его замена при низком заряде могут предотвратить возникновение многих других проблем, пишет Daily Express.

По его словам, разряженный аккумулятор вполне может привести к "скачкам напряжения", которые могут иметь неприятные последствия.

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Замена аккумулятора - это в основном простой и экономически эффективный ремонт по сравнению с грабительскими расходами на более крупные обновления. Это означает, что простая проверка время от времени может показать, что участники дорожного движения платят всего 10 процентов от цены.

Выступая на своем канале на YouTube, Скотти сказал: "Сегодня я расскажу вам, почему это действительно плохая идея - просто оставлять аккумулятор в машине до тех пор, пока он окончательно не разрядится, а затем заменить его. Поскольку современные автомобили управляются компьютерами, если ваша батарея сильно разряжается, она все равно может запустить машину, но в ней настолько мало электроэнергии, что генератору приходится вырабатывать слишком много электроэнергии. Вы можете получить скачки напряжения, которые разрушат компоненты компьютера".

Он отметил, что теперь любой механик или магазин автозапчастей может проверить вашу батарею с помощью одного из этих компьютеров примерно за две минуты.

"Мой совет: если там написано, что уровень заряда батареи составляет менее 30 процентов, купите другую батарею. Аккумулятор стоит всего 100 с чем-то долларов, а компьютер может стоить тысячи. Даже замена генератора может стоить 500 или 600 долларов. При слабом аккумуляторе генератору приходится работать интенсивнее, он быстрее изнашивается. Так что относитесь к своей машине как к гигантскому фонарику. Если аккумулятор разряжается, замените его", - добавил механик.

Однако окончательные счета будут варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как тип автомобиля и продолжительность времени, указанная на аккумуляторе.

Проверку батареи можно провести с помощью простого диагностического теста, который у некоторых поставщиков может стоить весьма недорого.

Советы Скотти Килмера

Один из самых популярных автолюбителей на YouTube предупредил водителей, что модификация может повредить их машину и подвергнуть их более высокому риску несчастных случаев. В недавнем видео Скотти предлагает автомобилистам дважды подумать, прежде чем занижать подвеску своего автомобиля.

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