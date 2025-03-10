Вкусняшку можно сделать дома из пяти ингредиентов.

Тонкие блины на молоке получатся идеальными и не порвутся, если придерживаться секретов их приготовления, которыми поделился австралийско-британский шеф-повар Джон Тороуд.

Эксперт в эфире программы This Morning рассказал, что нужно сделать, чтобы не получить слишком поджаристое или чрезмерно тонкое лакомство. Секреты от шеф-повара разместило издание Express.

Очень важный нюанс – только что приготовленное тесто сразу использовать нельзя. По словам Тороуда, если тесту не дать "отдохнуть", мука не успеет впитаться, и вкусняшки получатся очень тонкие. То есть, после того, как приготовить блины точно решитесь – сделайте тесто, отставьте его на несколько минут в сторону, а тем временем поищите бумажные полотенца. Они вам пригодятся для того, чтобы получить эластичные изделия, а не слишком поджаристые.

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Идеальные блины на молоке – рецепт от шеф-повара

Чтобы приготовить угощение, нужно будет всего пять ингредиентов. Вот что возьмите:

Куриных яиц нужно 3 штуки.

Просеянной муки – 100 граммов.

150 миллилитров молока.

И еще понадобится немного соли (приблизительно щепотка).

В идеальное тесто на блины идет также чайная ложка растительного масла. Еще несколько ложек такого масла понадобятся для жарки вкусняшек.

Все ингредиенты отправьте в миску, а потом взбейте. Проследите за тем, чтобы получилась однородная масса. Ее нужно пропустить через сито, а потом оставить в покое на 5 минут.

Секрет от шеф-повара – как приготовить блины на молоке на сковороде правильно

По словам шеф-повара, чтобы не получить слишком поджаристое угощение, необходимо не наливать растительное масло на сковороду, а смазывать ее растительным маслом, нанесенным на кусочек кухонного бумажного полотенца. Обратите внимание, что смазывать сковороду, на которой вы собираетесь готовить блюдо, нужно после того, как вы ее разогреете.

Когда сковорода будет разогрета, аккуратно вливайте в нее тесто, равномерно распределяя по покрытию. Готовить лакомство нужно на медленном огне. Тороуд отметил, что загибание краев блина будет "сигналить" вам о том, что его пора переворачивать и доводить до румяности с другой стороны.

Можно заморочиться сильнее - сделать из яиц, соли, сахара, просеянной муки, молока, растительного масла (рафинированного) и кипятка идеальные заварные блины на молоке и кипятке с дырочками. Кулинары советуют сделать так - взбейте сахар и соль с яйцами и добавьте столько муки, чтобы получилась нежидкая смесь, а потом постепенно влейте молоко и все перемешайте. Масса должна быть густоватой. После этого нужно отправить туда немного растительного масла и дать тесту отдохнуть.

Через несколько минут влейте кипяток и перемешайте тесто, чтобы образовались пузырьки. После добавления кипятка масса должна быть жидковатая.

Ранее УНИАН объяснил, почему блины прилипают к сковороде, и что делать, чтобы этого избежать.

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