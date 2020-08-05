По Киеву разгуливал голый мужчина: чудака сняли на видео
10:21, 05 августа 2020Курьёзы
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Чудака в столице без одежды сняли на видео.
"Прогулка" мужчины попала на видео / Скриншот
4 августа совершенно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в столице.
Соответствующие видео "разлетелись" по Telegram-каналам и в Facebook. Так, записью на своей странице поделился пользователь Дмитрий Кучер.
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"Киев. Крепостной переулок, 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", - говорится в посте.
Как можно увидеть на опубликованной видеозаписи, человек без одежды вел себя спокойно и непринужденно, разгуливая по Киеву.
Ранее в Ужгороде случайные свидетели сняли абсолютного голого мужчину, разгуливавшего по улицам города.
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