цей матеріал доступний українською

По Киеву разгуливал голый мужчина: чудака сняли на видео

10:21, 05 августа 2020
Курьёзы
352 0
"Прогулка" мужчины попала на видео / Скриншот

Соответствующие видео "разлетелись" по Telegram-каналам и в Facebook. Так, записью на своей странице поделился пользователь Дмитрий Кучер.

Читайте такжеВ Днепре мужчина бегал голышом и катался по земле (видео)

"Киев. Крепостной переулок, 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале", - говорится в посте.

Как можно увидеть на опубликованной видеозаписи, человек без одежды вел себя спокойно и непринужденно, разгуливая по Киеву.

Ранее в Ужгороде случайные свидетели сняли абсолютного голого мужчину, разгуливавшего по улицам города.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter