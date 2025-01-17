Надо успеть пройти тест за 5 секунд.

Люди, которые умеют находить скрытые ошибки в условиях ограничения времени, часто обладают острой наблюдательностью и повышенной внимательностью к деталям.

Сегодня мы предлагаем вам пройти "стресс-тест", который поможет определить, относитесь ли вы к этим счастливчикам.

Условия просты и точно знакомы тем, кто часто проводит время за решением головоломок. Так, вы должны внимательно посмотреть на картинку и определить, что на ней не так.

Видео дня

Речь может идти о расположении предметов, их цвете или структуре, а также определенных странностях в изображении людей. Начинайте, когда будете готовы.

Уверены, что вы довольно быстро справились с этим заданием. Свой ответ можете проверить чуть ниже.

Ответ на тест

Девушка случайно положила в стирку кактус.

Тесты на внимательность от УНИАН

Предлагаем вам очень сложную оптическую иллюзию, которая действительно испытает вашу внимательность к деталям. Вам надо за определенное время найти среди сотни чисел одно уникальное.

Также можете попробовать поискать хитрого котика среди невероятно красивых собак.

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