Для начала вспомните, как выглядят фазаны.

Считаете, что у вас острое зрение? Можете проверить свою внимательность прямо сейчас, справившись с интересной оптической иллюзией с петухами.

Подобные задания позволяют испытать наше восприятие и понимание окружающего мира. Кроме того, справиться с ними в установленное время могут лишь внимательные к деталям люди.

У вас есть всего восемь секунд на то, чтобы придирчиво осмотреть изображение и отыскать среди почтенных петухов фазана. Если сможете найти его вовремя, то точно имеете зрение 20/20.

Видео дня

Когда закончите, то отправьте эту иллюзию друзьям, чтобы определить, кто справился быстрее!

Ответ на головоломку

Фазан прячется в верхней части изображения.

Интересные головоломки и тесты

Ранее мы публиковали "стресс-тест" на внимательность, с которым довольно легко справиться. Вы должны найти на картинке кое-что лишнее.

Также УНИАН предлагает читателям отыскать логическую ошибку на изображении милых пингвинов в Антарктиде.

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