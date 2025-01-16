Найти антилопу смогут только люди с очень острым зрением.

Головоломки, оптические иллюзии и подобные задачи прекрасно стимулируют умственную активность, повышают концентрацию внимания и даже учат вас эффективнее обрабатывать информацию.

Исследования показывают, что решение визуальных также развивает навыки решения проблем. УНИАН подготовил для вас новую оптическую иллюзию, которая проверит остроту вашего зрения и внимательность к маленьким деталям.

Ниже вы увидите изображение фермы с козами. Среди них спряталась антилопа. Ваша задача – ее отыскать.

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На ответ у вас будет всего 6 секунд. Поэтому советуем не медлить с поиском.

Готовы? Время пошло!

Вы нашли антилопу среди коз? Если вам это удалось, мы вас поздравляем – у вас удивительно острое зрение. К тому же, вы невероятно внимательны к деталям. Это, наверняка, не раз выручало вас по жизни.

Если же вам не удалось найти антилопу, не расстраивайтесь. Мы подскажем вам правильный ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Если вы профи в поиске ошибок, у нас есть для вас интересное задание. Попробуйте определить, что не так на картинке с кораблем, который заходит в порт. На ответ у вас будет 4 секунды.

Также можете проверить свои силы в сложной головоломке со спичками. Переложите одну спичку так, чтобы уравнение стало верным.

Или же можете попробовать найти число 1031, которое "спряталось" среди десятков 1081. Справиться необходимо за 9 секунд.

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