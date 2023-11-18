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Способность быстро "разбираться" с оптическими иллюзиями свидетельствует об остром зрении и умении сосредотачиваться. Сегодня УНИАН предлагает вам сложную задачку.

Ниже опубликовано фото, на котором можно увидеть строительство домика в лесу. Живописный пейзаж вызывает восторг: высокие деревья, белый туман и недосягаемый горизонт.

На снимке спрятался пес, однако заметить его способны лишь очень внимательные люди. Попробуете отыскать животное всего за 10 секунд? Тогда начинайте прямо сейчас!

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Любители оптических иллюзий могут заметить, что со временем им все проще даются такие задачки, поскольку тренировка для мозга и глаз не проходит даром.

Нашли собаку на фото? Если нет, то ниже вы можете подсмотреть правильный ответ.

Где же спряталась собака?

Большой пес стоит в правой части фотографии, мы обвели его для удобства.

Другие "задачки для мозга":

Ранее УНИАН публиковал оптическую иллюзию, на которой скрыты две курицы. Лишь очень внимательные люди смогут заметить их на фото с огромными страусами.

Также испытайте свое зрение с помощью иллюзии с ежиком. Маленького хищника надо отыскать в лесу всего за 5 секунд.

Попробуйте найти и обычного голубя, который отдыхает в поле с тюльпанами. Это будет непросто, ведь он хорошо спрятался.

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