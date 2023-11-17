Проверьте свою внимательность, пока пьете кофе.

Решение оптических иллюзий - это интересный способ провести свободное время, тренируя мозг. Сегодня УНИАН предлагает вам праздничную иллюзию с новогодними игрушками.

Ниже опубликован снимок величественной елки, украшенной различными игрушками. В объектив фотографа попали гирлянды, декор в виде конфет и звезд, а также 11 маленьких фигурок Дедов Морозов.

Вы должны всего менее чем за 11 секунд найти всех. Считаете, что сможете? Тогда начинайте!

Видео дня

На этой фотографии много ярких детелей, которые могут отвлекать внимание от нужных игрушек. Именно поэтому далеко не все смогут справиться с этой задачей за 11 секунд. Ниже вы сможете найти снимок, на котором обведены все Деды Морозы.

Правильный ответ:

Все 11 игрушек выделены на фото. Вы можете убедиться, что они были просто у вас перед глазами.

Другие оптические иллюзии для внимательных:

Ранее УНИАН предлагал испытать свои силы в поиске голубя в поле тюльпанов. Птица искусно спряталась от чужих глаз среди красивых цветов.

Кроме того, есть яркие рисунки, которые также помогут проверить остроту вашего зрения. Например, попробуйте за 13 секунд отыскать на картинке носок, у которого нет пары.

Вас также могут заинтересовать новости: