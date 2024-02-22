Люди не зря так любят разгадывать интересные головоломки - рассматривание фотоиллюзий, например, не только интересное, но и полезное занятие.
Такое просто задание не только позволит скоротать несколько минут, но и может повысить вашу способность замечать мелкие детали.
Новая оптическая иллюзия от УНИАН точно вам понравится. Правила простые: нужно всего за 10 секунд найти обычную курицу среди тюльпанов.
Облегчить задачу может простой совет: попробуйте приблизить некоторые участки фотографии, чтобы лучше рассмотреть детали.
Если это не помогло, то ниже опубликован правильный ответ.
Ответ на фотоиллюзию:
Курица все это время была прямо перед вами - среди розовых тюльпанов. Мы обвели ее белым цветом.
Оптические иллюзии на время:
УНИАН постоянно публикует интересные головоломки, которые помогут отвлечься от рутины. Например, ранее мы предлагали читателям найти на красивом фото небольшую козу - она спряталась среди зелени и тумана.
Также вам может понравиться сложная головоломка с цифрами. В этом случае на фото есть только повторяющиеся цифры и буквы, среди которых нужно отыскать "41".