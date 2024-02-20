Головоломки и оптические иллюзии по поиску лишнего помогают проверить не только внимательность, но и сообразительность. УНИАН предлагает вам сегодня поломать голову над одной из интересных задач.
Изображение ниже почти полностью заполнено смайликами, выражающими смех до слез. Вы точно уже встречали такие эмоджи - их часто используют в диалогах в мессенджерах и социальных сетях.
Вам необходимо внимательно посмотреть на картинку и попробовать отыскать лишний смайлик. На выполнение этой задачи дается всего 11 секунд. Готовы попробовать?
Если вы не можете найти смайлик, который отличается от других, то можете получить подсказку: это различие очень незначительное, придется быть еще более бдительным.
Правильный ответ:
"Лишний" эмоджи можно отыскать в правой нижней части фото - у него нет бровей. Для удобства мы отметили все "правильные" смайлы серым цветом.
Головоломки, которые помогут проверить внимательность:
Ранее УНИАН предлагал вам математическую головоломку по поиску лишнего - она оказалась очень сложной, поскольку большое количество одинаковых чисел легко может сбить с толку.
Также мы публиковали пейзаж, на котором надо найти птицу среди цветов и деревьев. На поиск у вас есть всего пять секунд.