Отыщите лишний смайлик / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Головоломки и оптические иллюзии по поиску лишнего помогают проверить не только внимательность, но и сообразительность. УНИАН предлагает вам сегодня поломать голову над одной из интересных задач.

Изображение ниже почти полностью заполнено смайликами, выражающими смех до слез. Вы точно уже встречали такие эмоджи - их часто используют в диалогах в мессенджерах и социальных сетях.

Вам необходимо внимательно посмотреть на картинку и попробовать отыскать лишний смайлик. На выполнение этой задачи дается всего 11 секунд. Готовы попробовать?

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фото УНИАН

Если вы не можете найти смайлик, который отличается от других, то можете получить подсказку: это различие очень незначительное, придется быть еще более бдительным. 

Правильный ответ:

"Лишний" эмоджи можно отыскать в правой нижней части фото - у него нет бровей. Для удобства мы отметили все "правильные" смайлы серым цветом.

фото УНИАН

Головоломки, которые помогут проверить внимательность:

Ранее УНИАН предлагал вам математическую головоломку по поиску лишнего - она оказалась очень сложной, поскольку большое количество одинаковых чисел легко может сбить с толку.

Также мы публиковали пейзаж, на котором надо найти птицу среди цветов и деревьев. На поиск у вас есть всего пять секунд.

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