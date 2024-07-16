Можете определить, насколько вы внимательный человек.

Проверьте свою наблюдательность с помощью головоломки с "секретом". Вам надо найти число без пары в серии чисел 8239.

Усложняет задачу то, что на поиски у вас будет всего девять секунд. Кроме того, вы не знаете, какое именно число не имеет пары. Сделать процесс более веселым поможет щепотка соперничества - предложите друзьям искать ответ наперегонки.

Эта иллюзия может показаться вам обманчиво простой, однако не спешите с выводами. Готовы? Тогда начинайте прямо сейчас!

Видео дня

Чуть ниже опубликован ответ, поэтому не скрольте страницу, если до сих пор не нашли лишнее число.

Ответ на головоломку

Лишним было число 8289, его скрыли в предпоследнем столбце.

Другие задачки на логику и внимательность от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям за семь секунд разыскать среди пингвинов сороку. Сразу предупреждаем, что это задачка не из простых.

Также можете попробовать найти "самозванца" среди кучи розовых поросят. Сложность заключается в том, что вы не знаете, кого именно ищете.

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