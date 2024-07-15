Не следует бесцельно рассматривать пингвинов, это может просто отобрать ваше время.

Логические загадки для детей и взрослых о животных могут помочь "прокачать" мозг - стать более собранными и внимательными.

Есть коварная оптическая иллюзия - надо разыскать среди пингвинов сороку. С задачей следует справиться за 7 секунд. Люди, которые знают, как выглядит сорока, могут понять, в чем заключается подвох и очень быстро справиться с визуальной загадкой.

Крайне важно не тратить время впустую, например, не рассматривать бесцельно пингвинов. Попробуйте как бы ловить взглядом зацепку, которая позволит вам понять, где же именно "спряталась" сорока. Следует анализировать изображение очень быстро.

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Правильный ответ на оптическую иллюзию таков - птичка была неподалеку от левого верхнего угла изображения. Подвох заключался в том, что черный клюв сороки был размещен на уровне крыла и тела пингвина, которые имеют такую же окраску.

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Среди воробьев следует разыскать ласточку. На выполнение задания надо потратить всего 8 секунд. Это сложная оптическая иллюзия, поэтому надо быть максимально внимательными.

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