В сети ломают голову над новой оптической иллюзией, на которой изображен очаровательный кошачий хор. Ее опубликовал The Sun.
Только люди, обладающие зрением 20/20 способны найти на этой картинке рыбку. На поиск у вас будет всего 19 секунд - достаточное время для человека с острым зрением.
Установите таймер на 19 секунд, внимательно посмотрите на изображение, а затем попробуйте найти рыбку, которую сами коты, похоже, не замечают.
Если вам так и не удалось заметить рыбу на этой картинке, то ниже мы опубликуем правильный ответ. Но вы еще можете вернуться и посмотреть на изображение внимательнее.
Ответ:
Рыба "спряталась" прямо в пасти одного из котов.
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Попробуйте разгадать иллюзию, которая под силу только 5% людей. На ней вам нужно отыскать спрятанный среди пчел подсолнух.
Также можете попробовать найти реактивные самолеты, которые "замаскировались" на фоне города.