Если справитесь в отведенное время, то вы - гений.

В сети появилась интересная головоломка, которая поможет проверить остроту вашего зрения. Ее публикует The Sun.

Необхдимо быстро подсчитать, сколько яиц находится в лотке. Если сможете справиться всего за 10 секунд, то вы обладаете зрением 20/20. Однако задачка не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Поставьте таймер и внимательно посмотрите на картинку. Помните, что у вас есть на разгадку 10 секунд.

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Головоломки и оптические иллюзии интересны тем, что пытаются запутать и обмануть ваш мозг. Их решение помогает держать его в тонусе.

Попробуйте подумать еще немного, поскольку эта загадка под силу только 5% людей. Узнать правильный ответ вы сможете ниже.

Решение загадки:

Насчитали 16 яиц? Это неправильный ответ. Необходимо включить логику и посчитать "скрытые" яйца.

Так, если бы это было трехмерное изображение, то в нижней части было бы 16 яиц, в следующей - 9, в верхней - 4+1. Итого, всего в лотке 30 яиц.

Другие задачки и головоломки:

Ранее УНИАН публиковал оптическую иллюзию, на которой спрятались сразу три кролика. Животных нужно отыскать на рисунке за 10 секунд.

Также можете попробовать свои силы в решении оптической иллюзии по поиску силуэтов.

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