Проверьте свои аналитические способности.

Пользователи сети ломают голову над новой головоломкой, в которой надо определить, кто из изображенных людей является парой.

На картинке, опубликованной порталом JagranJosh, можно увидеть мужчину, в очереди к которому стоят три молодые женщины. Среди девушек, у которых разные выражения лица, есть его невеста. Вы должны всего за девять секунд определить, кто же она.

Вам необходимо очень внимательно рассмотреть все детали, задействовав логическое мышление. Способность справиться с этой задачей продемонстрирует высокий уровень ваших аналитических навыков.

Видео дня

Установите таймер на 9 секунд и начинайте!

Вам удалось найти девушку парня за столом? Если нет, то попробуйте еще раз, в этот раз - с подсказкой.

Обратите внимание на аксессуары изображенных людей. Заметили что-то? Ниже вы сможете проверить свой ответ.

Ответ на головоломку:

На правой руке мужчины можно увидеть резинку зеленого цвета. Если вы присмотритесь, то увидите, что девушка, стоящая в очереди последней, имеет такую же в волосах. Мы можем прийти к выводу, что они - пара.

Другие головоломки на логику

Ранее мы публиковали праздничную оптическую иллюзию, созданную до Хэллоуина. Вам надо за 15 секунд найти призрака среди тыкв и призраков.

Также попробуйте найти бабочку среди хорошеньких щенков менее чем за 8 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: