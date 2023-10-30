Пользователи сети ломают голову над новой головоломкой, в которой надо определить, кто из изображенных людей является парой.
На картинке, опубликованной порталом JagranJosh, можно увидеть мужчину, в очереди к которому стоят три молодые женщины. Среди девушек, у которых разные выражения лица, есть его невеста. Вы должны всего за девять секунд определить, кто же она.
Вам необходимо очень внимательно рассмотреть все детали, задействовав логическое мышление. Способность справиться с этой задачей продемонстрирует высокий уровень ваших аналитических навыков.
Установите таймер на 9 секунд и начинайте!
Вам удалось найти девушку парня за столом? Если нет, то попробуйте еще раз, в этот раз - с подсказкой.
Обратите внимание на аксессуары изображенных людей. Заметили что-то? Ниже вы сможете проверить свой ответ.
Ответ на головоломку:
На правой руке мужчины можно увидеть резинку зеленого цвета. Если вы присмотритесь, то увидите, что девушка, стоящая в очереди последней, имеет такую же в волосах. Мы можем прийти к выводу, что они - пара.
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