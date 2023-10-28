Берите секундомер и старайтесь за 8 секунд найти бабочку среди щенков.

Возможно, у вас такой же ум, как у очень известного вымышленного детективного персонажа Шерлока Холмса, но вы не знаете об этом, - тогда пришло время с помощью головоломки проверить свой IQ (коэффициент интеллекта).

На головоломке, созданной Brightside, изображено много щенков и среди них нужно найти замаскированную бабочку. Люди, которые справятся с задачей менее чем за 8 секунд, имеют действительно замечательный ум, пишет jagranjosh.com.

"Только Шерлок Холмс может заметить бабочку, спрятавшуюся среди щенков, за 8 секунд!" - отмечается на сайте.

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Для того, чтобы вовремя справиться с задачей, вам нужно настроиться, быть максимально внимательными и не тратить время на рассматривание милых щенков. Если готовы - засекайте время и беритесь за поиски бабочки.

Не расстраивайтесь, если вовремя не справились, сделайте еще один "подход" и можете дать себе больше времени для выполнения задания.

А теперь мы раскроем правильный ответ - бабочка изображена с правой стороны рисунка.

Такая оптическая иллюзия ранее была опубликована - не пропустите

Поставлена очень сложная задача - нужно на рисунке найти четыре скрытых животных за 11 секунд.

Отмечалось, что только люди с талантом смогут вовремя разыскать летучую мышь, антилопу, фламинго и лису. Для того, чтобы за отведенное время справиться, нужно быть чрезвычайно внимательными.

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