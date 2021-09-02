На кадрах собака гулял на фоне графиков и карт, радостно виляя хвостом и нюхая пол.

Пес по кличке Шторм ворвался в эфир прогноза погоды на телеканале Global Toronto в Канаде.

Видео с ищущей еду собакой появилось на YouTube.

На кадрах собака гулял на фоне графиков и карт, радостно виляя хвостом и нюхая пол.

Представители канала в описании к ролику сообщили, что Шторм принадлежит ведущему Энтони Фаррелу. Во время записи эфира псу захотелось получить от хозяина каких-нибудь угощений, поэтому он вторгся на съемочную площадку.

После получения лакомства Шторм решил не оставлять Фаррела и продолжил вести прогноз погоды вместе с ним, бегая по облакам, воде, изображения которых появлялись на хромакее.

"Да, Шторм находится в студии, получает угощения, ходит по воздуху", — пошутил Фарнелл.

Он продолжил озвучивать метеосводку, а после завершения прогноза погоды передал привет другой собаке по кличке Чарли.

"Будучи профессионалами, оба довели дело до конца - Энтони закончил свой сюжет без сучка и задоринки, а Шторм тем временем утолил голод и немного покрасовался перед камерой. И все за один рабочий день!" - написали коллеги ведущего.

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Автор: Олег Давыгора