Подготовка займет менее 30 минут, примерно 40 минут для приготовления, и получится 16 порций.

Многие люди обожают лимонный пирог. Но если превратить его в пирог на подносе, вы получите меньшие порции, идеальные для совместного смакования. Об этом пишет Express и рассказывает о рецепте британской кулинарной писательницы и телеведущей Мэри Берри.

Отмечается, что подготовка займет менее 30 минут, примерно 40 минут для приготовления, и получится 16 порций, если нарезать небольшими квадратами.

Эксперт предлагает для начала смазать форму 30 см х 23 см сливочным маслом и застелить основу пергаментной бумагой, прежде чем включить духовку на 180C или 160C.

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Ингредиенты для пирога

225 г сливочное масло

225 г сахарной пудры

275 г саморастущей муки

2 чайные ложки разрыхлителя

4 яйца

4 столовые ложки молока

Цедра двух лимонов

Ингредиенты для глазури:

175 г сахарного песка

2 лимона, только сок

Приготовление:

1. Положите все ингредиенты для пирога в большую миску и взбивайте в течение двух минут или до полного смешивания, прежде чем перелить смесь в форму.

Не перемешивайте тесто, поскольку это повлияет на конечный результат.

2. Выпекайте от 35 до 40 минут, пока пирог немного не отстанет от стенок формы.

3. Тем временем приготовьте глазурь, смешав сахар с лимонным соком и помешивая, пока все не соединится.

4. Оставьте пирог в течение пяти минут в форме, затем выньте и положите на решетку, установленную над противнем.

5. Смажьте глазурью всю поверхность теплого торта и дайте застыть. После застывания снимите бумагу для выпекания и нарежьте ломтиками.

"Важно нанести ложкой лимонную цедру на пирог, пока он еще теплый, чтобы она хорошо впиталась. Лимонный пирог можно хранить в герметичном контейнере в течение трех-четырех дней и замораживать до месяца", - говорится в статье.

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