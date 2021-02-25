Сторонники теории заговора начали массово делиться видео про якобы «фейковый снег», который выпал в американском Техасе.
Свое «подтверждение» теории заговора они распространяют в соцсети TikTok.
Они утверждают, что недавний снегопад, который прошел в Техасе, - синтетический и является частью зловещего государственного заговора.
Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo— SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021
В своих видео пользователи сообщают, что сильный снегопад на самом деле был "фальшивым" и "создан правительством" как часть зловещего заговора, спровоцированного темной "элитой". И правительство якобы намеренно погрузило Техас в нынешнее состояние хаоса.
В роликах люди утверждают, что снег должен таять при нагревании. В качестве доказательства пользователи показывают, что когда зажигалка или спичка приближается к сформированному снежку, он горит, а не тает.
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Хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 миллиона просмотров в тиктоке, а в Google стали популярными поисковые запросы о "фейковом снеге" и причастности к этому Билла Гейтса.
«Спасибо, Билл Гейтс, за попытку заверить нас в том, что это якобы настоящий снег», – заявила одна из авторов подобного видео.
А некоторые «тиктокеры» и вовсе считают, что к «фейковому снегу» может быть причастны инопланетные технологии, или это все и вовсе смоделированная реальность.
Однако осведомленные пользователи отмечают, что на видео продемонстрировано явление, которое ученые называют сублимацией – когда снег из твердого состояния в сложившемся снежном коме переходит сразу в газообразное, минуя жидкую стадию.
Непогода в Техасе
- Снегопады и снежные бури, не стихавшие несколько дней в центральных и южных районах США, оставили без электричества несколько миллионов человек.
- Самая сложная ситуация сохраняется в Техасе, где в условиях минусовых температур были обесточены 4 млн жилых домов и зданий. В штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием.
- С 11 февраля Техас находится под воздействием аномальных холодов.
- По состоянию на 19 февраля 2021 года в американских штатах Техас и Луизиана на фоне морозов начался энергетический кризис.
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