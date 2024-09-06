В списке есть фразы "Я просто честен" и "Как скажешь".

Специалисты выделили фразы, которые используют в разговоре, когда собеседник тайно неприятен, пишет Hack Spirit.

"Вы могли слышать некоторые фразы, которые на первый взгляд кажутся дружелюбными, но оставляют вас с ноющим чувством дискомфорта. Понимание этих фраз - это навык, которым не каждый обладает от природы, но ему можно научиться", - говорится в публикации.

Фразы, которые используют, когда вы кому-то не нравитесь

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"Это всего лишь ваше мнение". Эта фраза может показаться безобидной на первый взгляд, но часто это пассивно-агрессивный способ игнорировать ваши мысли, чувства или идеи.

"Я просто честен". На первый взгляд это кажется позитивным утверждением. Но когда кто-то часто начинает свои утверждения словами "Я просто честен", это может быть красным флагом.

"Без обид, но…". Эта фраза обычно сигнализирует о том, что в вашу сторону направляется оскорбительный комментарий. Это упреждающая попытка смягчить удар потенциально обидного заявления.

"Если бы я был тобой…". Эта фраза может показаться полезной, как будто человек пытается дать вам совет со своей точки зрения. Однако она также может тонко намекать на то, что он считает, что его способ решения проблем лучше вашего.

"Как скажешь". Эта фраза часто используется для завершения разговора или спора, сигнализируя о том, что человек не хочет продолжать участвовать. Хотя иногда ее можно использовать в беззаботном или шутливом контексте, она также может подразумевать, что человек недостаточно ценит ваше мнение, чтобы продолжать обсуждение.

"У меня нет на это времени". Если кто-то постоянно использует эту фразу в вашем общении, это может быть признаком того, что вы ему тайно не нравитесь. Возможно, он использует это как оправдание, чтобы прервать ваши разговоры и дистанцироваться от вас.

"Это не моя проблема". Эта фраза указывает на отсутствие эмпатии или нежелание помогать или поддерживать.

"Ты слишком чувствителен". Это фраза, которую можно использовать, чтобы игнорировать ваши реакции и заставить вас усомниться в собственных эмоциях. Если кто-то часто называет вас чрезмерно чувствительным, это может быть признаком того, что вы ему не нравитесь.

Напомним, ранее УНИАН назвал 6 "добрых" фраз, которые на самом деле унижают собеседника.

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