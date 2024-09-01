Если человек говорит, что он "такой, как есть", то это может быть тревожным звоночком, отметили эксперты.

Когда люди начинают разбираться в том, как правильно жить в этом мире и строит отношения, то могут прийти к выводу, что для построения хорошей коммуникации нужен человек, который обладает высоким уровнем самосознания.

То, что самосознание мужчины находится почти на нулевом уровне, могут выдать 6 фраз, сообщает HackSpirit. Одно из таких высказываний такое - кто-то "заставил меня это сделать". Эксперты отмечают, что люди могут оказывать на человека давление, однако только он сам может принять решение и должен понимать, что несет за это ответственность.

То, что у человека низкое самосознание, также выдают такие фразы:

"Я не хотел, чтобы это произошло". Перед тем, как что-то делать или говорить, человек должен понимать, какие последствия это может иметь для него. Человек с низким уровнем самосознания может не понимать, как вредит своим отношениям с другими;

"Это не такая уж большая проблема, просто расслабься". Нельзя просто "отмахиваться" от чувств и переживаний другого человека;

"Я в порядке, ничего не случилось". Когда у человека все далеко не хорошо, однако он утверждает обратное, чтобы избежать конфликта, - это тревожный звоночек;

"Это не моя вина!". Например, осознавший себя человек понимает, что играет в отношениях важную роль. В частности, если мужчина "холодный", а его партнер якобы прилипчивый, то именно проявление с мужской стороны большей теплоты может успокоить тревожного партнера.

Еще о низком уровне самосознания свидетельствует фраза "я такой, какой есть". Такими словами человек якобы показывает, что понял и принял себя, однако на самом деле он упустил важный момент - рост. Если что-то не так, такая личность не позволяет себе расти и развиваться.

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Ранее УНИАН выяснил, из-за каких восьми фраз человек может мгновенно показаться менее умным. По сведениям экспертов, в том числе речь идет о словах "я уже это знаю", "это невозможно" и "мне не нужно это записывать".

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