Найти ответ удается только 1% людей.

Оптические иллюзии - отличная "зарядка" для мозгов, которая поможет улучшить внимание, концентрацию, а также научить мозг быть более гибким и адаптируемым. И чем тяжелее задача – тем интереснее процесс "тренировки".

Эта непростая оптическая иллюзия с фламинго среди цветов отлично подходит для такой разминки. Она покоряется лишь 1% творческих и художественных людей, пишет Jagran Josh.

На этом изображении с розовыми цветами Вам предлагается найти спрятанного фламинго, и сделать это всего за 7 секунд.

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На первый взгляд изображение кажется простым, но надо присмотреться повнимательнее, и тогда удастся найти едва заметного фламинго.

Если вы не смогли быстро найти фламинго на изображении, обратите внимание на правый нижний угол.

Если вам до сих пор не удалось найти скрытую птицу, не расстраивайтесь. Ниже вы найдете ответ.

Другие интересные оптические иллюзии

Головоломки и оптические иллюзии заставляют мозг работать на полную мощность, ведь поиск ответа требует критического мышления, внимательности и наблюдательности.

Предлагаем непростую головоломку, в которой необходимо определить вора, внимательно прочитав условия и исследовав простые изображения.

Также новую сногсшибательную иллюзию предлагает Bright Side. Ваша задача: найти на цирковой арене спрятанного поросенка.

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