Одна деталь выдает, что один из героев отвлекся от своих дел ради преступления.

Умные головоломки требуют от вас тщательно проанализировать проблему и прийти к ответу, используя свои аналитические и логические навыки. Именно этим они даже интереснее обычных.

Портал jagranjosh.com предлагает непростую головоломку, в которой необходимо опознать вора на картинке. На изображении можно увидеть садовника и повариху. Обоих допрашивает полиция из-за кражи в особняке.

Садовник говорит, что целый день работал в саду и пошел вызывать пожарных, когда почувствовал, что что-то горит. Кухарка также сказала, что все утро работала на кухне. Но один из них украл что-то из большого особняка.

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Разоблачить вора поможет изображение. Его необходимо изучить подробно, только так удастся дать правильный ответ. Самые умные смогут сделать это за 13 секунд.

Нужна подсказка? Обратите внимание на то, чем заняты герои. Садовник - в саду со всем своим оборудованием. Повариха тоже, кажется, занята на кухне. Но кое-что выдает, что один из них отвлекся от своих дел.

Если не получилось разобраться, кто же из этих двух вор, не расстраивайтесь, ниже предоставим объяснение.

Обратите внимание, что повариха сожгла торт. Это означает, что садовник был прав насчет пожара. Также это означает, что повариха покинула кухню в какой-то момент, чтобы украсть что-то из особняка. Итак, ответ на эту загадку заключается в том, что вор – повариха.

Другие интересные головоломки

Новая интересная математическая головоломка с тремя математическими уравнениями сломает ваш мозг. Вы должны определить правильное число в последнем уравнении.

А в новой иллюзии нужно найти 4 спрятанных яблока среди листьев всего за 11 секунд.

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