Получится ли у вас разгадать эту головоломку за ограниченное время?

Головоломки могут быть полезны для ума. Это фантастический инструмент для повышения вашей осведомленности и создания здоровой конкуренции среди семьи и друзей.

Последняя появившаяся в сети оптическая иллюзия предлагает читателям отыскать панду в группе людей, сообщает Daily Record. Для некоторых это оказалось проблемой.

Итак, на фотографии изображено много людей, поэтому панду трудно обнаружить, поскольку она, кажется, сливается с толпой.

Видео дня

Как сообщается, снимок сделала Трейси Линн Хейтчев в 1978 году. На нем изображено множество людей, из-за чего панду трудно обнаружить. Однако, если вам удалось заметить медведя за семь секунд или даже меньше, вы можете гордиться собой. Время пошло!

Получилось ли у вас отыскать панду? Если нет, то вот вам подсказка. Панда, расположилась между мужчиной в очках и женщиной.

Ниже мы опубликуем ответ.

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Ранее УНИАН рассказывал о снимке, который может "сломать" ваш мозг. Только 2% людей видят на нем жирафа.

Если вам нравится искать предметы, то вот еще одна головоломка - найдите кота среди голубей.

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