Если вы впервые решили завести собаку, откажитесь от этих трех типов пород.

Взять собаку в свой дом - это большая ответственность, поэтому важно выбрать питомца, который соответствует вашему образу жизни и уровню опыта. Это особенно важно, если это ваш первый опыт содержания собаки.

Блогер @cherryhoggs, специализирующийся на советах для владельцев собак, назвал три типа собачьих пород, с которыми точно не стоит связываться новичкам. По словам этого собачьего психолога, эти породы нуждаются в длительном обучении и требуют от владельца много тяжелой работы.

Овчарки

В буквальном смысле - это породы, которые когда-то были выведены для помощи пастухам на пастбищах. Особенно проблемными для новичков могут быть австралийская и немецкая овчарки. По словам эксперта, эти собаки созданы для того, чтобы много бегать. Поэтому без надлежащей физической нагрузки в течение дня они начнут демонстрировать проблемы с поведением.

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"Немецкие овчарки - полицейские собаки. Этим все сказано. Вы собираетесь работать с собакой как с полицейским? Нет... поэтому мы не рекомендуем заводить ее", - объясняет эксперт.

Гончие

Собаки этого типа создавались как помощники на охоте, поэтому они тоже от природы очень энергичны.

"С ними нужно работать. Опять же, как и овчарки, они очень, очень качественные собаки. В результате, если вы не гуляете с собакой, если вы не живете на ферме, если у вас мало места, вы действительно будете страдать", – объясняет эксперт.

Питбули

Наконец, дрессировщик призвал отказаться от питбулей в качестве первой собаки, предупредив, что без надлежащей дисциплины они, вероятно, будут "управлять" любым будущим владельцем.

"Они очень агрессивны, если их не дрессировать. У них так много энергии, они очень буйны и имеют склонность к агрессии. Они могут быть лучшими собаками в мире, но если вы не собираетесь давать им правильную форму дисциплины, упражнений и партнерства, они будут направлять вас", – предупреждает специалист.

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