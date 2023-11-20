Если вам нужен в первую очередь защитник дома, а не пушистый компаньон, обратите внимание на эти породы.

Если для человека храбрость в значительной степени является более или менее осознанным моральным выбором, то для собак - это полностью врожденный инстинкт. Поэтому храбрость вашего песика часто напрямую зависит от того, какой породе он принадлежит. Ведь, как известно, порода часто определяет характер собаки.

Издание StudyFinds изучило многочисленные экспертные источники, чтобы составить список из семи самых храбрых пород собак. Если вы не согласны с этим рейтингом, потому что в нем нет породы вашего отважного защитника - не волнуйтесь! Ведь порода - это еще не все. Не нам вам объяснять, что каждая собака имеет собственный характер, сформированный в частности и как результат ваших усилий по ее воспитанию.

Итак, топ самых смелых собачьих пород по мнению экспертов:

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Ротвейлер

Кто первым бросится на вашу защиту, как не великан-ротвейлер?

Ротвейлер - это не просто сильная собака, но и умный и преданный компаньон. Когда-то их разводили для защиты от хищников стад на пастбищах, но это также означало, что ротвейлеры так же хорошо защищают своих хозяев.

Немецкая овчарка

Второе место в списке занимает немецкая овчарка! Большая трудолюбивая собака, известная своим умом, ловкостью и универсальностью. Немецкие овчарки довольно популярны среди кинологических подразделений полиции и вооруженных сил по всему миру. Также это храбрый телохранитель своей семьи.

Примечательно, что эта собака хорошо общается с другими членами семьи, даже с кошками, которых готова защищать не меньше, чем хозяина.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер - еще одна замечательная порода, когда вы ищете своего домашнего защитника.

Эти собаки известны своими защитными инстинктами, они являются одной из самых умных пород собак в мире с непревзойденной смелостью. "Доби" также известны своей ловкостью. Они могут и будут отгонять злоумышленников, независимо от того, насколько те быстры.

Бельгийский малинуа

Эти собаки известны своей исключительной способностью распознавать запахи, что делает их идеальными для таких задач, как поисково-спасательные операции. Полиция и военные часто используют эту породу из-за ее способности к обучению, интеллекта, энергичности и общей "трудовой этики".

Из-за внешнего сходства с более знаменитой немецкой овчаркой эти породы часто путают. Фактически, многие военные и полицейские собаки, которых мы считаем немецкими овчарками, на самом деле являются бельгийскими малинуа. Они очень умны и обучаемы, очень ориентированы на людей (поэтому не стоит оставлять их в одиночестве на целый день) и создают очень прочные связи со своей семьей.

Канарский дог (Presa Canario)

Эта порода происходит с Канарских островов. Ласковый и послушный, когда отдыхает со своим хозяином, Presa Canario становится совершенно другим животным, когда ему угрожают.

Представители этой породы могут быть довольно агрессивными, поэтому они, вероятно, не лучший выбор для тех, кто ищет милого питомца. Но именно это делает их оптимальными для тех, кому нужен именно охранник, а не домашний пушистик.

Боксер

Боксеры - энергичные, игривые и бесстрашные собаки. Несмотря на свой веселый характер, они чрезвычайно смелы. Боксеры известны своим бесстрашием перед лицом опасности и защитными инстинктами. Они создают прочные связи со своими семьями и будут бесстрашно защищать их в случае необходимости.

Фландрский бувье

Крупная и крепкая порода собак, родом из Бельгии и известная своими исключительными способностями к скотоводству. Однако сегодня они становятся преданными домашними животными.

Фландрский бувье, которого использовали в качестве военной собаки в своей родной Бельгии, обладает сильной волей, поэтому его может быть трудно дрессировать. Этот же атрибут делает их яростными защитниками, которые поставят на карту все, чтобы защитить своих владельцев.

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Собаки – это не только защитники вашего дома, но и члены семьи. Так что ласковый характер не менее важен. Недавно мы рассказывали, представители каких собачьих пород являются самыми ласковыми к своим хозяевам.

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