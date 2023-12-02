Если вы не знали, что собакам тоже бывает неловко, взгляните на этих собачек.

Традиционно собаки считаются защитниками дома, ведь именно с этой целью их когда-то и приручили. Но сегодня для многих людей собака - это животное-компаньон и член семьи, а не охранник. Не удивительно, что появилось немало собачьих пород, для которых смелость – где-то в конце списка главных добродетелей.

Издание Studyfinds составило список таких пород, которые отличаются условной "застенчивостью" и не очень любят посторонних людей. Но в отличие от агрессивных пород эти собачки просто стараются избегать контактов с незнакомцами вместо того, чтобы демонстрировать им свои клыки и громкий голос.

Венгерская выжла

Это большие собаки, которых разводили для охоты, поэтому может показаться странным, что они очень застенчивы и робки. Такие поведенческие проблемы обычно возникают в результате недостаточного общения с людьми и другими собаками в молодом возрасте.

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Специалисты говорят, что выжла в целом очень тревожная порода собак, они ненавидят быть вдали от своих хозяев. Зато в семье это очень нежные животные, которые хорошо ладят с детьми. Считается, что эта порода лучше всего подойдет именно для активных людей, особенно с детьми, которые могут стать товарищами для песика.

Бигль

Для некоторых может быть сюрпризом, что эти дружелюбные собаки могут быть довольно робкими. Они эмоционально привязаны к своим хозяевам и проявляют много любви и привязанности. Им нравится общение и внимание, поэтому они склонны проявлять тревогу разлуки или плохие привычки, такие как лай и рытье, если их слишком долго держать в одиночестве.

Многие люди влюбляются в биглей, потому что они обычно счастливые, нежные и замечательные семейные собаки. По своей природе они также застенчивы, что делает такую собаку отличным компаньоном для спокойного человека.

Немецкий дог

Здесь парадокс между характером и внешностью собаки еще более очевиден. Внешне эти собаки выглядят довольно грозными и опасными, но на самом деле по характеру они чрезвычайно ласковые и коммуникабельные. Они проявляют сильную тревогу разлуки и не любят оставаться наедине в течение длительного времени.

"Это одна из самых милых пород, и наблюдать за их размером и застенчивым поведением очень весело!" - говорят специалисты.

Чихуахуа

Чихуахуа - это крошечные пучки нервной энергии. Если они не были должным образом социализированы в детстве, у них может развиться антисоциальное поведение.

Чихуахуа, как правило, боятся высоты и громких звуков. Однако этот страх также может быть укоренен в генах чихуахуа и подкреплен их воспитанием и опытом общения с другими людьми и собаками. И репутация маленького агрессора берется именно отсюда.

"Чихуахуа могут быть ярыми защитниками и не боятся дать вам понять, что вы им не нравитесь! Они слишком стесняются встречаться, и это робкое поведение часто оборачивается страхом и агрессией", – говорят эксперты.

Лабрадор-ретривер

Эти собаки довольно общительны и дружелюбны. Из-за высокого уровня энергии они требуют много упражнений и твердых, последовательных тренировок. Если лабрадоров оставить в покое на длительный период времени, они действительно могут страдать от разлуки. Также они известны своим страхом высоты.

Акита-ину

Владельцы этих собак должны знать, что им придется серьезно поработать, когда дело доходит до социализации акита-ину. При встрече с незнакомцами эта порода может быть очень робкой и застенчивой.

Не ожидайте, что он будет общаться с вашей матерью, когда она приедет в гости. Вероятно, он будет держаться на расстоянии от нее все время. Ему просто трудно доверять людям, которые не являются его владельцами.

Йоркширский терьер

Йорки могут проявлять смелость в окружении незнакомцев. Но их застенчивость или смелость во многом зависят от навыков социализации и жизненных обстоятельств. Некоторые из этих собак чрезвычайно дружелюбны, когда они со своей человеческой семьей, но затем становятся очень тихими, когда в доме есть гости.

"Йоркширских терьеров очень любят и ищут. У них уникальная внешность, небольшой рост и игривый характер... Когда дело доходит до робости, йоркширские терьеры, как известно, капризны. Они легко пугаются и плохо относятся к незнакомым людям и новым впечатлениям", – говорят специалисты.

Другие интересные материалы о собачьих характерах

Как писал УНИАН, собаки сегодня - это не только защитники вашего дома, но часто просто особые члены семьи. Таким образом, ласковый характер во многих случаях важнее для собаки, чем навыки охранника. Специалисты составили список самых ласковых собачьих пород.

Также мы рассказывали про самые ленивые собачьи породы. Если ваш идеальный день включает в себя чашку горячего чая, хорошую книгу и приятный меховой клубок, с которым можно обниматься, эти собачки могут подойти.

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