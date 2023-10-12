Эти привычки могут привести к пожару на кухне.

Некоторые кухонные привычки могут показаться вам совершенно обычными, но на самом деле могут нанести большой ущерб, в частности, привести к пожару на кухни.

Как пишет EatingWell, представитель Национальной ассоциации предотвращения пожаров США Сьюзен Маккелви, назвала пять привычек, от которых стоит отказаться на кухне ради собственной безопасности.

1. Вы не следите за включенной плитой или духовкой.

Если у вас что-то варится на плите или печется в духовке, может возникнуть соблазн оставить это и заняться другими делами по дому, но, по словам эксперта, приготовление пищи без присмотра является основной причиной пожаров и смертей в них.

Видео дня

2. Вы оставляете легковоспламеняющиеся предметы вокруг открытого огня.

Удобно иметь рядом полотенце или прихватку, но размещение их у плиты может привести к катастрофе. Маккелви отмечает, что такие оставленные в неприемлемом месте вещи занимают второе место по причинам возгораний во время приготовления пищи и четвертое место по количеству смертей и травм во время приготовления пищи.

Она отмечает, что лучше держать все, что может гореть, по крайней мере, в метре от плиты и кухонных приборов.

3. Вы предполагаете, что ваша электроплита не станет причиной пожара.

Хотя это не открытое пламя, но если вы думаете, что ваша электрическая плита безопаснее газовой, вы ошибаетесь. Эксперт отмечает, что электроплиты вызвали 53 процента зарегистрированных пожаров в домашнем приготовлении пищи, 88 процентов смертельных случаев во время приготовления пищи и 74 процента травм во время приготовления пищи. Домохозяйства с электрическими плитами имели более высокий риск возгорания и связанных с этим потерь, чем домохозяйства с газовыми плитами.

4. Ручки кастрюль повернуты к вам, когда вы готовите.

Такую ручку легко схватить, но в то же время это повышает вероятность того, что кастрюлю или сковородку опрокинут. Эксперт советует поворачивать ручки к задней части плиты, а также держать рядом крышку, чтобы в случае, если жир в кастрюле или сковородке загорится, можно было легко накрыть ее крышкой и погасить огонь.

5. Вы оставляете своих детей и домашних животных без присмотра в активном кухонном пространстве.

Хотя это легче сказать, чем сделать, но для безопасности вашей семьи стоит создать "зону, свободную от детей и домашних животных" размером не менее метра вокруг зоны приготовления пищи и в любом другом месте, где готовится или переносится горячая пища или жидкость.

Ранее эксперт назвал шесть советов для того, чтобы навести порядок на кухне раз и навсегда. В частности, он посоветовал поставить дополнительные полки в шкафах, использовать контейнеры, коробки и этикетки, сделать кладовую.

Вас также могут заинтересовать новости: