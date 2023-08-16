Идеальный порядок на кухне - "розовая" мечта многих хозяюшек.

Уверены, что многие хозяйки с нами согласятся - поддерживать чистоту на кухне невероятно сложно из-за регулярной эксплуатации помещения. УНИАН подскажет, как быстро навести порядок на кухне, чтобы не хвататься за голову каждый раз.

Как сделать безупречный порядок на кухне - лайфхаки, которых вы не знали

Эксперт Майк Нортон считает, что кухня в наши дни - это не просто место для приготовления пищи, но и комната, в которой многие люди общаются, учатся и даже работают.

Именно из-за многофункциональности помещение быстро захламляется, а это не может нравиться. Он дает несколько советов, как быстро навести порядок на кухне раз и навсегда.

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Сделать уборку

Такой совет на первый взгляд кажется банальным, но на самом деле, он имеет больший смысл, чем вы думаете. Суть заключается в том, чтобы убрать с кухни все ненужные предметы и периодически осматривать пространство. Там не должно быть вещей, которыми вы не пользуетесь, или пользуетесь, но не для приготовления пищи. Если почистите кухню от таких предметов, сразу увидите, как много места освободилось.

Поставить дополнительные полки в шкафах

Одной или двух полок в кухонных шкафчиках слишком мало, чтобы организовать пространство. Для многих вещей просто не хватит места, поэтому лучше найдите возможность установить дополнительные ниши. Плюс этого совета в том, что вы можете сделать полки под ваши нужды - именно так, как хочется вам.

Использовать контейнеры, коробки и этикетки

Оптимизация пространства невозможна без удобных емкостей, которые упорядочивают хранение вещей. Полупустые банки, открытые коробки с хлопьями, куча пакетиков со специями и многие другие начатые упаковки - это норма для многих кухонь. Гораздо более логичный вариант - ссыпать каждый продукт в отдельную емкость, а не хранить несколько одинаковых пачек или банок.

Полезный лайфхак: если вы будете применять этот совет на практике, то заметите, что следить за количеством того или иного ингредиента для блюда станет значительно проще.

Навести порядок в выдвижных ящиках

Как правило, многие люди используют их редко, а поэтому бросают в ящики хлам, который "в хозяйстве пригодится". На деле получается, что применения ему можно не найти никогда, а место он занимает. Именно поэтому Майк Нортон рекомендует без сожаления избавляться от таких вещей - лучше использовать ящик по назначению.

Соорудить открытые полки на стенах

Если вы поняли, что скрытых полок в шкафах вам недостаточно, никто не мешает прибить их на виду - прямо на стене. Естественно, это должно выглядеть органично, а предметы на таких полках лучше размещать, сохраняя дизайн кухни. Тем не менее, открытая полка - всё еще полка, на которой можно и нужно хранить разные вещи.

Сделать кладовую

Захламлять пространство кухни множеством ярусов разных инструментов, коробок с едой или пачками с крупами - это плохая идея. Оптимальный вариант - сделать дома кладовую, где можно будет хранить огромное количество вещей, даже консервацию. Если планировка вашей квартиры предполагает такую историю - смело реализовывайте ее.

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