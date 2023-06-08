Уборка на кухне - это всегда сложно. В отличие от обычной пыли, которую можно просто вытереть, жир и брызги отмыть гораздо сложнее. О том, как отмыть кухню без химии - читайте в материале.

Уборка на кухне - это болезненная тема для каждой хозяйки. Как бы вы не старались, но периодически приходится устраивать субботник с отмыванием кухонных шкафчиков, вытяжки, кастрюль, духовки и прочих атрибутов современной кухни. Как показывает жизненный опыт, такой порыв навести порядок запросто заберет все выходные и уйму нервов.

Но самое обидное, что иногда, потратив силы и время на мытье шкафов или плиты, мы вдруг замечаем, что в порыве трудолюбия повредили поверхность. Увы, бывает и так. Слишком агрессивные химические средства или металлические щетки могу сыграть злую шутку и стремление навести порядок обернется проблемой.

Мы расскажем вам, как отмыть запущенную кухню без особых затрат и физических усилий.

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Как легко удалить жир на кухне

Как правило, жир на кухне может быть везде, начиная от вытяжки и заканчивая кухонными шкафчиками.

Самый простой и бюджетный способ навести порядок - приготовить содовую пасту. Для этого 3-4 столовые ложки соды нужно смешать с 1-2 ложками воды. Полученную массу наносим на загрязненную поверхность и оставляем на 30-40 минут. После чего жир легко вытрется обычной мочалкой.

Если вы не знаете, как отмыть запущенную кухню, а сода не помогает - можно использовать уксус или водку. Дело в том, что эти жидкости расщепляют жиры. Достаточно просто протереть поверхность обильно смоченной мочалкой, либо использовать пульверизатор. Через 15-20 минут протрите все сухой тканью.

Как отмыть кухню от липкого налета и жира

В этом случае вам понадобится тяжелая артиллерия, проверенная годами. Когда наши мамы и бабушки не знали, чем отмыть жир на кухне - народные средства были лучшим вариантом, так как химическая промышленность особо не баловала хозяек.

Женщины смешивали водку, уксус, натертое на теркехозяйственное или дегтярное мыло в пропорции 1:1. То есть, всех ингредиентов должно быть поровну. После того как мыло растворится в жидкости, наносили пасту на грязную поверхность и оставляли на 30-40 минут.

Как отмыть засохший жир на кухне

Если загрязнение старое, справиться с ним будет очень непросто. Самый надежный способ - лимонный раствор. Вам понадобится:

литр воды;

упаковка лимонной кислоты;

100 мл. средства для мытья посуды.

Наносим полученную массу на грязную поверхность и оставляем на 30-40 минут. Для усиления эффекта можно обильно смочить в растворе старое полотенце, которое вам не жалко, и оставить его на той поверхности, которую вы хотите отмыть.

Когда у специалистов клининговых компаний спрашивают, как отмыть кухню от жира, их ответ звучит достаточно просто: если вы не можете убрать загрязнение - растворите его. В данном случае самый эффективный способ - уксусная или лимонная кислота.

Как отмыть фасады на кухне

Наверное, каждая хозяйка не раз записывала советы от более опытных подруг о том, как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях. Но давайте будем честны - далеко не всегда эти способы помогали.

Дело в том, что когда вы выбираете, чем отмыть фасады кухни от жира, нужно учитывать такие моменты:

материал, которым покрыты шкафчики. Натуральное дерево, пленка или шпон чистятся по-разному;

ни в коем случае нельзя использовать металлическую мочалку при уборке шкафчиков, покрытых пленкой, так как вы повредите поверхность;

мебель, покрытую шпоном нельзя обильно мочить. Покрытие может вздуться и отклеиться;

никогда не используйте средства, содержащие хлор. Безусловно, жир будет растворен, но вместе с ним вы растворите и краску, которой были покрашены ваши шкафчики.

Не забывайте, что химические средства могут быть агрессивны, и если вы неправильно подберете реактив, навсегда испортите внешний вид шкафа. Поэтому, прежде чем доверится маркетологам и бежать за дорогим, но непроверенным веществом в магазин, задумайтесь над тем как отмыть кухню без химии.

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