Некоторые ученые полагают, что настоящий Эдемский сад - это место, где впервые появились люди.

Эдемский сад - мифологическое место, где Адам и Ева когда-то бродили, пока история со змеей и яблоком не привела у ихнему изгнанию.

Как пишет The Sun, некоторые считают, что это основано на реальном месте - и есть несколько претендентов на то, где мог находиться этот сад.

Ирак и Иран

Местоположение сада описано в Бытие 2:10-14 как место в конце четырех рек, которые сливаются в одну.

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"И выходила из Эдема река для орошения сада, оттуда она разделялась и образовывала четыре реки. Имя первой - Фисон, она обтекает всю землю Хавила, где золото, и золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. И имя второй реки - Гихон, она обтекает всю землю Куш. И имя третьей реки Тигр, она течет к востоку от Ассура. А четвертая река - Евфрат", - говорится в отрывке.

Отмечается, что местоположение двух из этих рек, Тигра и Евфрата, известно сегодня. Пара рек берет начало в Турции, затем течет через Сирию и Ирак и впадает в Персидский залив.

Некоторые люди предполагают, что Эдемский сад был вдохновлен областью в Ираке и Иране, где эти две реки встречаются.

Египет

Теологи предполагают, что Пишон и Гихон могут относиться к Гангу в Индии и Нилу в Египте.

Доктор Константин Борисов считает, что он нашел подсказки, которые предполагают, что Эдемский сад когда-то процветал в Египте. Изучив средневековые карты, Борисов опубликовал статью в 2024 году, в которой утверждал, что эти реки соответствуют Нилу (Гихон), Евфрату, Тигру и Инду (Фишон).

Он указал на карты, на которых изображен круглый мир, окруженный рекой с надписью "Океан", а на самом верху карты - "Рай". Доктор написал:

"Изучая карту, датированную примерно 500 годом до нашей эры, становится ясно, что единственные четыре реки, вытекающие из окружающего Океана, - это Нил, Тигр, Евфрат и Инд".

Исследователь также утверждал, что Великая пирамида в Гизе находится там, где когда-то росло Древо жизни.

Южная Африка

Некоторые ученые считают, что настоящий Эдемский сад - это место, где впервые появились люди. Так называемая Колыбель человечества, обнаруженная в Южной Африке, является домом для самой большой концентрации останков предков человека в мире.

Важно, что здесь исследователи обнаружили останки австралопитека, раннего обезьяноподобного вида людей, который, как полагают, бродил по Земле между 3,4 и 3,7 миллионами лет назад.

Эфиопия

Точно так же считается, что Эфиопия является местом зарождения человеческих предков - самые ранние человеческие окаменелости были найдены в этой области. Останки Омо I были найдены в формации Омо Кибиш на юго-западе Эфиопии, в Восточно-Африканской рифтовой долине.

Отмечается, что таким образом, научный ответ на вопрос о Эдемском саде может находиться в Африке.

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