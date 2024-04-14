Долголетие человека зависит от многих факторов, среди которых и здоровое питание.

Если вы хотите прожить здоровую и долгую жизнь, вам необходимо обращать внимание на пищу, которой вы питаетесь, ведь лишь 25% человеческого долголетия зависит от генов, остальное - от вашего питания, образа жизни и окружающей среды. Об этом свидетельствуют данные компании Zoe, которая проводит крупнейшее в мире глубокое исследование в сфере здравоохранения. Недавно в подкасте Zoe эксперт и автор книги "Голубые зоны" Дэн Бюттнер рассказал, что стоит есть, чтобы прожить дольше и здоровее, передает NDTV Food.

Цельнозерновые продукты

К ним относятся такие крупы, как пшеница, кукуруза и рис. Что касается хлеба, то нужно есть "цельнозерновой или на закваске". На островах Икария и Сардиния изготавливают хлеб из различных цельных зерен, среди которых пшеница, рожь или ячмень. Также цельнозерновые имеют более высокий уровень клетчатки, чем пшеничная мука, которую в основном используют.

Зелень

Отмечается, что люди в голубых зонах (несколько небольших регионов мира, в которых многие люди живут значительно дольше среднестатистического срока) едят листовую зелень, в частности шпинат, капусту, свеклу, ботву репы, мангольд и коллард. Также они питаются различными сезонными овощами, а затем "маринуют или сушат излишки, чтобы наслаждаться ими в межсезонье", говорится на сайте Blue Zones.

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Клубнеплоды

Следующей группой продуктов для здоровья человека, по мнению Бюттнера, являются клубнеплоды, среди которых картофель, батат, сладкий картофель, маниок и георгины.

По данным сайта Blue Zones, японский сладкий картофель является основой традиционной окинавской диеты, которую считают отличным рационом для крепкого здоровья и долголетия. Известно, что такой овощ является хорошим источником витаминов В6, C, калия, клетчатки и фитонутриентов.

Орехи

В голубых зонах в среднем съедают горсть орехов, среди которых миндаль и фисташки. Миндаль имеет много витамина Е и магния, арахис содержит белок и фолаты, в кешью есть магний, а грецкие орехи имеют альфа-линоленовую кислоту, то есть единственный жир Омега-3, который есть в растительной пище.

Фасоль

По словам Дэна Бюттнера, фасоль является "краеугольным камнем каждой диеты для долголетия в мире". По исследованию "Голубых зон", рекомендуется съедать не менее полстакана вареных бобов каждый день.

Поэтому специалисты советуют включить эти продукты в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья и продлить долголетие.

Секреты долголетия

Ранее известный итало-американский биолог, основатель одной из систем здорового питания Вальтер Лонго рассказал, как есть по-итальянски и худеть. По его словам, диета является важной для каждого из нас.

"Я рекомендую то, что я называю диетой долголетия, которая состоит из многих различных продуктов", - отметил он.

Также эксперт по долголетию назвал 5 худших продуктов для здоровья человека. По его словам, это такие продукты, как пицца, макароны, белок, картофель и хлеб. Из-за чего он посоветовал больше внимания уделить растительной пище и орехам.

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