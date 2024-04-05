Итальянская кухня замечательная, однако там царят одни углеводы. Так как же получается не переедать?

Вальтер Лонго - известный итало-американский биолог, основатель одной из систем здорового питания, который почти 20 лет изучает вопрос долголетия в Италии. Разбираясь в возможных факторах долго жизни жителей разных регионов "страны солнца", Лонго пришел к нескольким выводам, связанным с любимой темой итальянцев - гастрономией.

Итальянская кухня - одна из самых популярных в мире, однако там господствуют одни углеводы: пицца, паста, лазанья, тортеллини и тому подобное. Это лишь ряд блюд, известных нам из Италии. Так как же у итальянцев получается не переедать, да еще и жить в некоторых случаях сто лет и более? Мысли ученого Лонго рассмотрел CNBC Make it.

Впервые темой долголетия Лонго начал серьезно интересоваться еще в 1983 году. Тогда он начал исследовать, что нужно делать, чтобы дожить до почтенного возраста. Сейчас он возглавляет лабораторию, изучающую долголетие и рак при Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане. Также он является директором Института долголетия Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

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Возможно, Италию как свой центр профессиональной карьеры биолог выбрал неслучайно, поскольку там расположено несколько регионов, где люди живут дольше по сравнению с другими местами. В частности, выделяется в этом плане Сардиния, акцентирует издание.

CNBC пишет, что один из самых фундаментальных выводов Лонго, по итогу десятков лет исследований, заключается в простом: диета важна для каждого из нас.

"Я рекомендую то, что я называю диетой долголетия, которая состоит из многих различных продуктов", - рассказал Лонго в интервью изданию.

В идеале, питание человека на диете Лонго должно быть таким:

в рационе должны преобладать "веганские" продукты";

человек должен отдавать предпочтение именно овощам перед фруктами. Хотя последние Лонго тоже советует есть;

следует также есть бобовые, орехи, цельнозерновые каши;

Лонго советует употреблять рыбу три-четыре раза в неделю.

Людям в возрасте от 20 до 70 лет он рекомендует избегать в рационе мяса. "Можно два-три яйца в неделю, это самое большее. Очень мало сыра, очень мало продуктов животного происхождения", - отмечает ученый.

В то же время запрещенными продуктами Лонго считает: картофель, макароны, пиццу, хлеб.

"Я думаю, что это очень хорошие продукты. Просто с ними возникают проблемы, потому что люди едят их тоннами, и они очень быстро превращаются в сахар, почти так же быстро, как и столовый сахар", - пришел к выводу Лонго за годы работы в Италии.

В то же время он говорит, что людям следует устраивать себе безопасное голодание. То есть делать интервалы между последним и первым употреблением пищи в 12 часов. "Скажем, вы едите между 8 утра и 8 вечера или же от 7 утра до 7 вечера", - говорит он.

Отметим, что свежее исследование Лонго на тему голодания было опубликовано в феврале 2024 года в журнале Nature Communications. Там ученые на мышах проверяли, полезно ли делать длительные перерывы в питании, как это влияет на биологический возраст, и можно ли таким образом уменьшить риски появления таких заболеваний, как рак, диабет или сердечные болезни.

Советы долголетия от старейшей монахини в мире

Недавно мы также привели несколько советов в вопросе долголетия. Мысли на эту тему озвучила СМИ 115-летняя монахиня Инах Канабарро Лукас, живущая в Бразилии при католической общине сестер-терез.

Она пережила немало приключений и тяжелых времен: прошла две мировые войны и получила письмо от Папы Римского, который поздравлял Инах с днем рождения. Женщина рассказала, что у нее есть ритуал, от которого она никогда не отказывалась. Возможно, именно в нем причина ее 115-летия.

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