Хотя яблочный уксус имеет множество потенциальных преимуществ для здоровья, важно также знать о его потенциальных рисках и побочных эффектах.

Яблочный уксус является популярным продуктом на многих кухнях благодаря своим кулинарным свойствам, его часто используют как добавку к заправкам для салатов, соусам. А в мире здоровья некоторые люди рекламируют яблочный уксус как естественное универсальное средство, которое решением многих заболеваний, включая проблемы с пищеварением, ожирение и многое другое. Портал Eatingwell анализирует эти советы и рассказывает, как повлияет на ваше здоровье употребление яблочного уксуса.

Яблочный уксус производится путем брожения яблок. После того, как яблоки выжаты, жидкость ферментируется бактериальными и дрожжевыми культурами. Это превращает сахар в яблочном соке в спирт, а затем в уксус.

Согласно исследованию BMC Complementary Medicine and Therapies, проведенному в 2021 году, яблочный уксус содержит различные флавоноиды, такие как галловая кислота, катехин, кофейная кислота и феруловая кислота, которые могут быть полезны для здоровья.

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Но что на самом деле произойдет, если пить яблочный уксус каждый день?

Он способствует регулированию уровня сахара в крови

Некоторые исследования подтверждают его положительное влияние на гликемический контроль. Считается, что уксусная кислота, содержащаяся в яблочном уксусе, замедляет переваривание углеводов, тем самым снижая скорость поступления сахара в кровоток и помогая поддерживать более постоянный уровень сахара в крови. Он также может улучшить чувствительность к инсулину.

Согласно исследованию BMC Complementary Medicine and Therapies, потребление яблочного уксуса связано с улучшением концентрации глюкозы в плазме натощак и концентрации гемоглобина A1C (показатель среднего уровня сахара в крови за три месяца). Хотя результаты не показали, что яблочный уксус влияет на инсулин натощак, авторы пришли к выводу, что он является безопасной натуральной добавкой, которая может помочь контролировать уровень сахара в крови.

Важно отметить, что, несмотря на многообещающие результаты, эти эффекты не следует рассматривать как замену медикаментозного лечения у людей с диабетом.

Способствует улучшению пищеварения

Яблочный уксус часто рекламируется за его благотворное влияние на здоровье пищеварительной системы, поскольку содержит пробиотики, полезные бактерии, способствующие здоровому микробиому кишечника. Согласно обзору Cureus, опубликованному в 2022 году, пробиотики поддерживают пищеварение и могут даже улучшить усвоение питательных веществ. Обратите внимание, что пастеризованный ACV не содержит живых пробиотиков.

Хотя многие люди сообщают об улучшении здоровья пищеварительной системы при употреблении яблочного уксуса, научные исследования этих эффектов ограничены, и необходимы дополнительные исследования.

Вы можете похудеть

Яблочный уксус часто называют натуральным средством для похудения. Идея, лежащая в основе этого утверждения, в первую очередь вращается вокруг присутствия уксусной кислоты, которая, как говорят некоторые исследования, такие как обзор в журнале Nutrients в 2019 году, может подавлять аппетит.

В метаанализе Current Developments in Nutrition, проведенном в 2022 году, были оценены краткосрочные и долгосрочные исследования, проведенные по яблочному уксусу, аппетиту и потреблению калорий. Четыре из шести краткосрочных исследований показали, что уксус подавляет аппетит. Однако ни в одном из долгосрочных исследований не сообщалось о каких-либо преимуществах подавления аппетита.

Яблочный уксус может дополнять сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, потенциально способствуя достижению целей по снижению веса. Однако маловероятно, что добавление одного только этого уксуса в диету без других изменений здорового образа жизни окажет существенное влияние на вес.

Вы можете извлечь выгоду из его противомикробных свойств

Яблочный уксус может обладать противомикробными свойствами, если его употреблять в полной концентрации. Некоторые данные свидетельствуют о том, что он также может обладать противогрибковой активностью.

Согласно данным, опубликованным в Международном журнале микробиологии в 2021 году, антимикробные свойства, вероятно, обусловлены общим содержанием фенолов в ACV. Что касается того, может ли это предотвратить или вылечить болезнь, то результаты не так многообещающи. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году журналом Natural Product Research, исследования не показали, что он эффективен против вируса гриппа.

Яблочный уксус может улучшить здоровье сердца

Результаты ранее упомянутого метаанализа и систематического обзора показали, что потребление уксуса значительно снижает уровень общего холестерина в сыворотке. А результаты рандомизированного клинического исследования 2023 года, проведенного в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare, оценивающего эффекты употребления яблочного уксуса среди людей с диабетом 2 типа, показали, что употребление 30 миллилитров яблочного уксуса в день в течение восьми недель привело к снижению отношения "плохого" к "хорошему" холестерину, что положительно влияет на здоровье сердца.

Риски и меры предосторожности

Хотя яблочный уксус имеет множество потенциальных преимуществ для здоровья, важно также знать о его потенциальных рисках и побочных эффектах. Местное применение неразбавленного яблочного уксуса может привести к ожогам, раздражению и дискомфорту из-за его высокой кислотности. А у людей с язвой желудка употребление кислых продуктов, таких как яблочный уксус, может усугубить состояние.

Потребление уксуса может привести к снижению уровня калия, сообщается в обзоре 2020 года, опубликованном в European Journal of Nutrition, что может привести к проблемам со здоровьем сердца. Он также может взаимодействовать с некоторыми типами лекарств, потенциально изменяя их воздействие на организм. По данным Национальной медицинской библиотеки, в частности, это может повлиять на лекарства от диабета, диуретики и некоторые лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Определенным группам людей следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса об использовании яблочного уксуса. Например, беременным и кормящим женщинам следует использовать его с осторожностью, поскольку недостаточно исследований, подтверждающих его безопасность в эти периоды. Людям с диабетом, особенно тем, кто принимает инсулин или другие препараты, снижающие уровень глюкозы, следует внимательно следить за уровнем сахара в крови, поскольку уксус способен снижать уровень сахара в крови. Люди, страдающие язвой желудка или кислотным рефлюксом, могут обнаружить, что яблочный уксус усугубляет их симптомы.

"При ежедневном приеме яблочного уксуса важно не переусердствовать и придерживаться рекомендуемой дозы от 1 до 2 столовых ложек", — говорит Мелисса Митри, доктор медицинских наук, владелица компании Melissa Mitri Nutrition из Нью-Йорка. По ее словам, употребление большего количества увеличивает риск побочных эффектов, таких как желудочно-кишечный дискомфорт, и может повлиять на зубную эмаль.

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