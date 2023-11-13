Отверстия в деревянной лопатке - это не просто плод фантазии производителя.

Абсолютно все хозяйки на своей кухне держат множество разных приспособлений для готовки. Это не только вилки, ножи и ложки, но и разной формы лопатки. Некоторые из них на своей поверхности имеют отверстия - УНИАН выяснил, для чего деревянная ложка с дыркой или лопатка с перфорацией.

Зачем дырка в деревянной ложке

Как правило, для приготовления тех или иных блюд хозяйки пользуются двумя видами кухонной утвари - специальными большими ложками и лопатками. Первые могут быть цельными, но также часто производители их оснащают дырками. Если вы до сих пор не знаете, для чего нужна деревянная ложка с дыркой, то запоминайте лайфхак.

Опытные хозяйки перечисляют, для чего нужна ложка с дырочками:

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достать ягоды из компота;

выудить яйца из кипящей воды;

собрать пену с бульона;

зачерпнуть пельмени или макароны, оставив воду в кастрюле.

Получается, что всего с помощью одной такой ложки с дырочками у вас получится заметно облегчить себе жизнь. Это удобно, во-первых, потому что в случае с макаронами или пельменями не нужно использовать дуршлаг, а во-вторых, вам удастся убрать пену с того же бульона без нервов (часто кусочки пены все-таки остаются в кастрюле).

Для чего нужна лопатка с дыркой

Второй момент, который нужно обсудить - это то, для чего нужна лопатка с дырочками. Шеф-повара утверждают, что во время жарки продуктов, особенно обильно выпускающих сок, лучше использовать именно такие лопатки. Все дело в том, что когда вы переворачиваете продукт или перекладываете его со сковороды на тарелку, лишнее масло и жир просачиваются сквозь отверстия в лопатке и стекают вниз. Таким образом ненужные составляющие не попадают в блюдо, а вы употребляете более вкусную пищу.

К тому же, лопатки с перфорацией обеспечивают доступ воздуха к куску мяса или рыбы, что сказывается положительно на итоговых вкусовых особенностях блюда. Такие лопатки более деликатные, так что, можете быть уверены - с ними у вас получится аккуратно перевернуть кусок на сковороде или перенести его на тарелку, не повредив.

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