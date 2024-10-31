В частности, диетологи советуют сократить занятия кардио и не слишком снижать свой каллораж.

Висцеральный жир - это упрямый жир на животе, от которого очень сложно избавиться. При этом он не просто делает ваш живот больше, а также может вызывать проблемы со здоровьем. Исследования показывают, что повышенный уровень висцерального жира увеличивает риск развития таких хронических заболеваний, как болезни сердца, рак, диабет 2-го типа, метаболический синдром и жировая болезнь печени.

При этом, как отмечают диетологи Карен Ансель и Натали Риццо в статье для EatingWell, многие привычки в питании и образе жизни, которые ошибочно называют "плохими", на самом деле могут помочь вам сбросить вес.

1. Делайте меньше кардио

Хотя кардиоупражнения сжигают больше всего калорий в минуту, они также могут вызвать чувство голода и привести к перееданию, а затем - к набору веса. Вместо того чтобы проводить бесконечные часы на беговой дорожке или велосипеде, сосредоточьтесь на ходьбе и силовых тренировках для потери жира.

Видео дня

Так, одно из исследований показало, что чем больше человек ходит пешком, тем меньше висцерального жира он накапливает. С другой стороны, большее количество сидячего образа жизни было связано с большим количеством висцерального жира.

2. Ешьте больше жира

Исследования показывают, что тип жира, который вы едите, имеет значение для потери веса. Например, средиземноморская диета, богатая полезными для сердца моно- и полиненасыщенными жирами, связана с более здоровым весом и меньшим количеством жира на животе. Согласно одному из исследований, люди, соблюдавшие средиземноморскую диету в течение 18 месяцев, потеряли 6% висцерального жира. А те, кто следовал модифицированной версии плана, названной Зеленой средиземноморской диетой, сократили количество висцерального жира на 14 %.

3. Делайте дни отдыха

Дни отдыха необходимы для того, чтобы помочь вашему организму восстановиться после изнурительных тренировок. Во время занятий фитнесом мышцы подвергаются крошечным разрывам. Однако период отдыха после тренировки позволяет мышцам восстановиться и окрепнуть.

4. Ешьте больше калорий

Резкое ограничение калорийности может усилить чувство голода и тягу к еде, что может привести к перееданию. Сбалансированные приемы пищи и перекусы в течение дня помогут вам оставаться сытыми и довольными, особенно если вы едите в обычное время в течение дня.

5. Сделайте перерыв на работе

Исследования постоянно связывают стресс с увеличением массы тела. Когда стресс становится хроническим, он также может повышать уровень гормона стресса кортизола, который говорит вашему организму откладывать жир в животе. Поэтому снижение стресса может сыграть решающую роль в избавлении от лишних килограммов.

Ранее доктор Томми Мартин, который сам боролся с избыточным весом, назвал 5 приемов, которые помогли ему похудеть и вот уже 10 лет оставаться в новом весе, не набирая килограммы. при этом данные советы не включают подсчет калорий.

Вас также могут заинтересовать новости: