Подсчет каллорий для многих людей утомительный и эмоционально сложный.

Доктор Томми Мартин, который сам боролся с избыточным весом, назвал 5 приемов, которые помогли ему похудеть и вот уже 10 лет оставаться в новом весе, не набирая килограммы.

Как пишет NYPost, эти советы не включают подсчет каллорий, поскольку для многих людей этот процесс утомительный и эмоционально сложный. Мартин признает, что для похудения вам необходим дефицит калорий, однако достигать его можно и другими методами.

1. Достаточно спите

Видео дня

Мартин советует спать по семь-девять часов каждую ночь - это поможет регулировать гормоны голода.

Эксперты предлагают следить за этим временем, поддерживая постоянный график сна с установленным временем отхода ко сну, выключая цифровые устройства по крайней мере за полчаса до сна и отказываясь от кофеина во второй половине дня и вечером.

2. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, но не слишком ограничивайте себя в любимых вкусняшках

"Все равно позволяйте себе есть другие продукты, которые вам нравятся, даже если это "вредная" ультраобработанная еда", — рекомендовал Мартин.

Дженна Риццо, женский тренер по снижению веса из Джорджии, сказала, что 80–90 % ее рациона состоит из полезных цельных продуктов, а остальное — "веселая" еда.

3. Найдите упражнение, которое вам нравится

"Занимайтесь так, как вам нравится, как можно чаще", — посоветовал Мартин, отмечая, что лично для него это силовые тренировки и кардиоупражнения.

Он предпочитает силовые тренировки, потому что большая мышечная масса означает более высокую скорость основного обмена веществ, а значит – и большее количество калорий, которые ваш организм сжигает в состоянии покоя.

4. Пейте достаточно воды

"Если вам по какой-либо причине не нравится вкус воды, можно использовать пакетики с безкалорийными вкусовыми добавками, независимо от того, что вам говорят фитнес-гуру в Интернете", — сказал Мартин.

5. Присоединяйтесь к поддерживающему сообществу

"№ 5, не делайте этого в одиночку", — заявил Мартин. "Найдите сообщество, которое вы любите и которому можете доверять, с которым вы можете быть честны, с которым вы можете поделиться своими победами и трудностями, чтобы они могли помочь вам нести ответственность".

Ранее диетолог рассказал, как избавиться от жира вокруг живота. Советы включают употребление большого количества белка, клетчатки, а также частые приемы пищи.

Вас также могут заинтересовать новости: