Диетолог рекомендует включить в рацион источники жирных кислот омега-3, а также выбирать цельнозерновые продукты.

Для общего здоровья питание мозга является важнейшим аспектом, который часто упускают из виду. Мозг, являющийся эпицентром наших когнитивных функций, эмоций и жизненной силы, требует особого внимания и заботы.

Как рассказала врач-диетолог Экта Сингхвал, поддержание оптимального здоровья мозга предполагает включение сбалансированной и богатой питательными веществами диеты, пишет The Indian Express.

Специалист рекомендует: включить в рацион источники жирных кислот омега-3 (жирная рыба, семена льна, семена чиа, грецкие орехи), потреблять богатые антиоксидантами фрукты и овощи (ягоды, темная листовая зелень, яркие овощи), выбирать цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, овес) и такие, которые содержат нежирные белки (птица, яйца, тофу, бобовые).

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5 суперпродуктов для улучшения здоровья мозга:

черника (богатая антиоксидантами, способствует улучшению памяти и когнитивных функций, помогает уменьшить стресс);

жирная рыба (поддерживает структуру и функцию мозга, способствуя когнитивному благополучию);

брокколи (высокое содержание антиоксидантов и витамина К поддерживает здоровую функцию мозга);

куркума (обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что потенциально помогает предотвратить нейродегенеративные заболевания);

орехи и семена (способствуют общему здоровью мозга и могут помочь защитить от возрастного снижения когнитивных функций).

Хотя включение в рацион суперпродуктов полезно, крайне важно поддерживать общий диетический баланс, избегать обезвоживания и вести здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность и достаточный сон, заявляют специалисты.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали фрукт №1 для похудения.

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