Сообщается, что несколько имен, которые когда-то были хитами, полностью исчезли с радаров.

Эксперты назвали имена, которые в 2024 году балансируют на грани исчезновения в Великобритании.

Как пишет The Mirror со ссылкой на BabyCentre, за последние 12 месяцев несколько имен, которые когда-то были хитами, полностью исчезли с радаров и теперь считаются "находящимся под угрозой исчезновения".

"Эти имена, возможно, потеряли популярность, но они могут стать идеальным выбором для вашего малыша, если вы хотите уникальное имя для ребенка", - отметила директор по маркетингу BabyCentre Фэй Минго.

Среди имен, популярность которых резко упала, есть несколько таких, которые были вдохновлены знаменитостями (Киану, Бадди, Фло, Бруно).

Также отмечается, что и в других странах родители отказываются от имен с уникальным написанием. Например, такие имена девочек, в том числе Зараа, Кира, Алиссия и Элиз стали менее популярны.

Среди имен мальчиков, находящихся под угрозой исчезновения в 2024 году, эксперты называют такие: Киану, Райдер, Лерой, Юнес, Айдан, Грифф, Боуэн, Бруно, Джеймсон, Моисей, Нельсон, Престон.

Среди имен девочек, находящихся под угрозой исчезновения в 2024 году, значатся следующие: Фло, Майра, Вивьен, Алисия, Кира, Латифа, Нихира, Пегги, Тианна, Анита, Бэйли.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду на 2024 год возвращается детское имя 80-х.

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