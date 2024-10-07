Если вы ищите дешевое, но экономичное подержанное купе, то рассмотрите этот давно забытый автомобиль, который все еще выглядит современно и имеет надежную трансмиссию.

Популярная личность в мире автолюбителей - Адам Моррис - рассказал на своем канале в YouTube, какой подержанный, но надежный автомобиль можно купить за сравнительно маленькую сумму.

Как пишет Express, Адам Моррис - один из ведущих австралийского автомобильного канала ReDriven. Он регулярно публикует видеоролики, в которых дает советы, чтобы помочь зрителям найти лучшую подержанную машину.

Итак, в своем новом видео эксперт рекомендует необычное и стальное купе с гибридной трансмиссией

Видео дня

Подержаная Honda CR-Z, по данным портала стоит около 2500 фунтов стерлингов (около 136 тыс. грн - УНИАН).

По словам Морриса, этот автомобиль имеет на удивление современную трансмиссию, хоть и был представлен более 10 лет назад.

"Очень важно понимать, насколько эта машина опередила свое время. Во-первых, это небольшой двухдверный спортивный автомобиль с 1,5-литровым гибридом, с механической коробкой передач или вариатором", - пояснил эксперт.

По его словам, Honda CR-Z хорошо спроектирована, хотя ее сиденья и неудобны для дальних поездок.

Также YouTube-блогер посоветовал потенциальным покупателям проверить дверные ручки на наличие неисправностей.

"Это, пожалуй, самая распространенная проблема с экстерьером — это дверные ручки. Теперь, особенно в жарком климате, дверные ручки могут просто перестать работать", - пояснил Моррисон и добавил, что обычно их легко починить.

Напомним, ранее были названы 10 самых востребованных подержанных автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: