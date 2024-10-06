Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке подержанных автомобилей.

Популярный автомобильный эксперт советует всем водителям проверять две вещи при покупке подержанного авто. По словам Гранта, который ведет YouTube-канал Scottish Car Clan, водителям нужно проверять наличие протечек в машине, пишет Express.

"Вы захотите спуститься и заглянуть под машину. Однако именно здесь люди обычно ошибаются. Они делают это перед тест-драйвом, а это означает, что любой недобросовестный продавец успел убрать любой беспорядок, поэтому вы приезжаете, а там все выглядит безупречно. Итак, вот лучший совет: съездите на тест-драйв и проверьте после него. Убедитесь, что все так же чисто, как и раньше", - рекомендует эксперт.

В Express отметили, что со временем некоторые автомобили могут иметь небольшие утечки жидкости из изношенных компонентов, что вполне нормально. Однако такие утечки могут привести к увеличению расходов и дорогостоящему ремонту двигателя, ремонт которого может обойтись в тысячи долларов.

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Поэтому чтобы избежать покупки автомобиля, который протекает, Грант советует водителям взять модель на тест-драйв и после этого внимательно проверить, что под ним находится. Таким образом продавец не сможет замаскировать утечки.

Также эксперт рекомендует водителям во время тест-драйва проверить, не пробуксовывает ли сцепление автомобиля, что может стать еще одной дорогостоящей неисправностью, которую необходимо исправить.

"Есть одна вещь, которую люди часто пренебрегают проверить, и снова получают большой счет, и это сцепление. Если вы покупаете автомобиль с механической коробкой передач, убедитесь, что сцепление не пробуксовывает и работает должным образом. Лучший способ сделать это? Выезжайте на открытую дорогу, включите четвертую или пятую передачу, разгонитесь до 3000 об/мин и давите на газ, давите так, будто вы проходите кастинг для следующего фильма "Форсаж". Убедитесь, что скорость автомобиля растет вместе с оборотами двигателя", - отметил Грант.

В издании объяснили, что со временем изношенное сцепление может трудно включаться или выключаться из коробки передач, в результате чего автомобиль начинает буксовать. Поэтому водителям стоит избегать автомобилей, в которых сложно переключать передачи или которые плохо разгоняются, несмотря на то, что двигатель работает на полных оборотах.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты рассказали, почему в машине неприятно пахнет и как это можно исправить. По их словам, скорее всего, виновником такого запаха является конденсат, который образуется на испарителе внутри вашей системы отопления и охлаждения.

Также эксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль. Бен Кастард рекомендует водителям относиться к уборке своего автомобиля так же, как и к своему дому. Он рекомендует мыть автомобиль каждые две недели.

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