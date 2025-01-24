Если вы хотите улучшить здоровье, эксперты советуют начать следить за своим питанием.

Если вы хотите улучшить свое здоровье благодаря питанию, начните с отказа от ряда продуктов, которые не имеют ничего общего со здоровой пищей. Диетологи и врачи уверяют, что здоровое питание играет чрезвычайно важную роль для общего здоровья и хорошего самочувствия, а также для профилактики многих заболеваний, пишет Prevention.

Доктор медицинских наук, кардиолог Франсиско Лопес-Хименес рассказал, что здоровая диета должна быть богата орехами, хорошими растительными маслами, бобовыми, цельными зернами, фруктами. Также в ней должно быть небольшое количество продуктов животного происхождения, за исключением молочных продуктов и рыбы.

"Это не значит, что вы никогда не можете наслаждаться тем, что считается нездоровой пищей, но понимание контроля порций при её потреблении является ключевым", - подчеркнула консультант по питанию Джим Уайт.

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Она советует придерживаться такого распределения продуктов: 75% - полезная еда, 25% - другие продукты и лакомства, которые вам нравятся.

Эксперты назвали 15 продуктов, которые нужно ограничить или вообще убрать из своего рациона для здорового и сбалансированного питания.

1. Сладкие газированные напитки

Сода может входить в состав газированных напитков, которые являются одним из худших продуктов, главным образом из-за высокого содержания сахара. Эксперты предупреждают, что те, кто употребляет сладкие напитки, такие как газировка, чаще имеют ожирение, диабет второго типа, болезни сердца, кариес, подагру.

2. Сырое или недоваренное мясо

Употребление сырого или недоваренного мяса может быть чрезвычайно опасным, ведь любой сырой продукт может содержать бактерии и, возможно, вредно влиять на здоровье людей с ослабленным иммунитетом, рассказал доктор медицинских наук Рахул Бхандари.

3. Сухие завтраки

Сухие хлопья для завтрака содержат обработанные зерна, вредные для здоровья, предупреждает доктор медицинских наук, семейный врач Марк Кукузелла. По его словам, этот продукт имеет невероятно высокий гликемический индекс, который резко повышает уровень сахара в крови. Со временем постоянный высокий и низкий уровень сахара в крови может привести к нарушению метаболизма и режима питания, что способствует ожирению и резистентности к инсулину.

4. Обработанное мясо

Бекон, сосиски или хот-доги могут нанести больше вреда, чем принести пользы для вашего сердца. Доказано, что многие вещества, используемые в процессе консервирования мяса, увеличивают риск рака, гипертонии и других заболеваний, уверяет доктор Лопес Хименес.

5. Алкоголь

Кроме того, что алкоголь не добавляет питательной ценности и в основном является пустыми калориями, он сильно влияет на метаболизм, поскольку токсичен, объясняет Уайт.

Употребление алкоголя замедляет окисление жира. Это означает, что ваше тело сжигает меньше жира, перерабатывая алкоголь. Кроме того, недавнее исследование выявило отрицательную корреляцию между алкоголем и ожидаемой продолжительностью жизни, ссылаясь на то, что даже одна рюмка в день может сократить жизнь на 2,5 месяца.

6. Трансжиры

Искусственные трансжиры не имеют питательной ценности. Даже небольшие количества продуктов с содержанием трансжиров могут значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорит доктор Лопес Хименес. Они обычно поступают в форме частично гидрогенизированных жиров и могут присутствовать в хлебобулочных изделиях, попкорне и других продуктах. К тому же жарка может превратить хорошие масла в трансжиры.

7. Энергетики

Как и газированные напитки, энергетики содержат большое количество сахара, фруктозы. Они могут метаболизироваться в печени, которая не способна справиться с ними. Со временем это приводит к ожирению этого органа, что лежит в основе резистентности к инсулину.

8. Искусственные подсластители

Если вы избегаете калорий, выбирая искусственный подсластитель, например аспартам, то знайте, что они также могут навредить вашему здоровью. Несмотря на нулевую калорийность, они все равно способствуют набору веса, к тому же могут изменить микробиом кишечника, что повлияет на усвоение питательных веществ, метаболизм и регуляцию глюкозы.

9. Сок

100% фруктовый сок может повысить уровень сахара в крови, а также лишает вас одного из самых больших преимуществ фруктов - клетчатки.

Потребляя сок, вы идеальную пищу превращаете в нечто более похожее на сладкую газировку с точки зрения биохимического воздействия на наш метаболизм. Лучше есть фрукты и овощи, а не пить сок. Или делать смузи.

10. Сахар и кукурузный сироп

Исследование показывает, что добавление сахара в продуктах и напитках может затруднить людям получение питательных веществ, которые им нужен. К тому же сахар - не единственный сладкий продукт, которого надо избегать.

"Эксперименты показали, что животные, которых кормят кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, могут заболеть диабетом. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы повышает уровень сахара быстрее, чем даже сахарный тростник", - рассказал доктор Лопес Хименес.

11. Рафинированные растительные масла

Рафинированное растительное масло используется для многократной жарки. Если потреблять нагретое несколько раз масло, происходит окислительный стресс в печени, говорит доктор медицинских наук Марк Кукузелла.

12. еда "на вынос"

Заказать еду в любимом ресторане удобно, но может быть опасно для здоровья.

"Когда вы покупаете готовую еду, вы гораздо меньше контролируете размер порции или количество добавленных соли, сахара и жира. Все это может повлиять на ваше артериальное давление, уровень холестерина и объем талии", - говорит эксперт.

13. Белый хлеб

Белый хлеб имеет минимальную питательную ценность, утверждает доктор медицинских наук Лопес Хименес. В нем мало или совсем нет клетчатки, а много питательных веществ было забрано процессом отбеливания пшеницы.

Вместо этого стоит отдать предпочтение 100% цельнозерновому хлебу, который содержит больше питательных веществ и даже может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, тогда как белый хлеб дает противоположный эффект.

14. Замороженные блюда с высоким содержанием жира

Прежде чем положить замороженную еду в корзину, тщательно проверьте состав продукта, в частности содержание калорий, натрия и жира. Замороженные блюда могут нанести вред здоровью и контролю веса, объясняет Уайт, поскольку часто они содержат "высокое содержание натрия и жира с консервантами".

15. Сладкая выпечка

Сладкие хлебобулочные изделия имеют "недостаточную питательную ценность и высокую калорийность, но совсем не насыщают", говорит Уайт. В этих продуктах также много добавленного сахара и насыщенных трансжиров, что способствует повышению уровня сахара в крови и холестерина.

Ранее УНИАН рассказывал о самом вредном виде кофе. Кардиологи утверждают, что кофе с добавлением сахара абсолютно вреден для сердца. Это касается карамельного макиато, фраппучино и тому подобное.

Такие напитки часто содержат сотни калорий, большое количество сахара и нездоровые жиры, которые сводят на нет любые потенциальные полезные свойства кофе.

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