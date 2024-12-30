Привычки кошки выбирать место для сна свидетельствуют о том, как она относится к своему жилищу и хозяину.

У каждого из нас есть свои предпочтения в выборе оптимального спального места, и, как выяснилось, у кошек они тоже есть. И у них для этого есть свои причины, как и у людей. Как пишет YourTango, место, где спит ваша кошка, многое говорит о ее характере и отношении к окружающей среде.

Как отмечают специалисты питомника The Cattery, предпочтения вашей кошки в плане сна вовсе не случайны и часто это тщательно продуманный выбор, основанный на инстинктах, касающихся окружающей среды, безопасности и даже вас как хозяина.

Кошки, которые спят на открытом пространстве, чувствуют себя в безопасности и доверяют друг другу.

Специалисты утверждают, что кошки, растянувшиеся посреди пола в гостиной, чтобы вздремнуть, доверяют вам как своему хозяину.

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Как и большинство животных, в период сна кошка наиболее уязвима - ведь именно в это время хищники наиболее склонны к нападению. "Поэтому кошка, которая дремлет где попало, чувствует, что вы защитите ее и будете прикрывать ее спину", - говорят в The Cattery.

Кошки, которые любят спать высоко, используют свои природные животные инстинкты.

Ваша кошка любит спать на высокой полке, подоконнике или в пентхаусе своего кошачьего дерева? Это не потому, что у них есть склонность к роскошной кошачьей недвижимости. На самом деле они руководствуются инстинктом.

В питомнике говорят, что многие кошки чувствуют себя в большей безопасности, находясь на высоте, где они могут оценить обстановку. Иногда это означает, что они немного нервничают, но чаще всего кошкам просто нравится, что они могут, скажем, наблюдать за своим окружением.

Кошкам, которые прячутся, чтобы уснуть, возможно, нужно больше времени на одиночество, как и некоторым людям.

Специалисты из питомника утверждают, что это совершенно нормальное поведение и не означает, что ваша кошка на вас сердится.

"Кошки очень чувствительны и могут легко почувствовать себя подавленными или испытывать стресс, - объясняют в питомнике, - а одиночество и укрытие помогают им расслабиться". Хотя некоторые из них просто интроверты, которые восстанавливают силы в тишине.

Кошки, которые спят рядом с вами или с другими домашними животными, чувствуют себя в безопасности или защищают вас.

Кошки, которые спят рядом с вами - или даже на вас, как любят делать многие кошки, - открыты для общения даже во время сна, потому что чувствуют себя с вами в безопасности и защищенности.

"Они не только любят вас, но и доверяют вам", — заявили в питомнике. Здесь также вступает в игру инстинкт, поскольку спать в группе безопаснее не только для вашей кошки, но и для вас. Так что ко всему прочему, они еще и стоят на страже вашей безопасности.

Ранее эксперты рассказали, могут ли кошки чувствовать вину и уметь извиняться, а также раскрыли причины, почему кошки так любят сбрасывать предметы со стола.

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