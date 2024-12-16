Эксперт ометила, что порой человек сам является причиной такого поведения своего любимца.

Любители кошек во всем мире знают, что это такое, когда животное зацикливается на каком-то предмете, стоящем на столе или полке. Через мгновение лапа вытягивается и предмет падает на пол, а пушистик внимательно наблюдает за тем, что происходит дальше.

Издание PetMD выяснило у ветеринара Мэрилин Кригер, зачем кошки сбрасывают предметы со стола.

Может показаться, что это просто еще одна маленькая причуда любимых пушистиков, но есть логические объяснения, почему кошки так делают.

Видео дня

Ветеринар назвала возможные причины такого поведения животных:

Инстинкт

Будучи хищниками, кошки обращают внимание на предметы, которые оказываются в поле их зрения. Это инстинкт: быстро движущиеся предметы - это потенциально то, что можно преследовать, поймать и съесть. Сталкивание предметов играет на этом инстинкте.

Владельцы животных подкрепляют такое поведение

Никто не любит, когда кошка проливает стакан с водой на пол. Но владельцы домашних животных могут неосознанно подкреплять это поведение, разговаривая со своей кошкой или беря ее на руки, когда она что-то скидывает. Кошки быстро учатся: им не нужно много времени, чтобы понять, что, когда они подталкивают стакан ближе к краю стола, люди реагируют и уделяют им внимание.

Кошке скучно

Кошки, у которых мало стимулов в окружающей среде, ищут способ развлечь себя, а когда кошка часами остается одна, и ей нечем заняться и не с кем пообщаться, то различные предметы оказываются на полу.

Как отучить кошку сбрасывать предметы

Для начала определите причины, по которым ваша кошка сбрасывает вещи со столов:

Ищите закономерности. Понаблюдайте за своей реакцией. Посмотрите на свой дом с точки зрения кошки.

Как только вы поймете причины ее действий, вы сможете начать работать над изменением поведения.

Что можно сделать:

Управляйте окружающей средой. Обогатите пространство предметами, которые могут занять кошку. Следите за своей реакцией.

Ранее УНИАН писал, что ветеринары назвали 8 самых больших кошачьих страхов.

Вас также могут заинтересовать новости: