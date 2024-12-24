Дайте кошкам выбор, уважайте их "кошачью сущность" и обращайте внимание на их потребности.

Сейчас у многих семей есть хотя бы одна кошка, однако опросы показывают, что люди часто халатно относятся к потребностям своих хвостатых питомцев и неверно истолковывают их поведение. При этом исследования показали, что, вопреки стереотипам, кошки не асоциальны, и действительно тесно связаны с людьми.

В статье для ScienceAlert Энн Куэйн, старший преподаватель Сиднейской школы ветеринарных наук публикует несколько ценных советов по улучшению жизни ваших кошек, которые помогут обеспечить вашей кошке здоровую, счастливую и благополучную жизнь.

1. Обратите внимание на язык тела

Например, медленное моргание, скорее всего, указывает на позитивное эмоциональное состояние. Кошки, которые недовольны (например, не хотят, чтобы их трогали), замирают, отодвигаются, прижимают уши, шипят или — если чувствуют, что у них нет другого выбора — царапаются или кусаются.

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Кошка, приближающаяся к вам с поднятым хвостом, подает дружелюбный сигнал, в то время как хвост, размахивающий из стороны в сторону, сигнализирует о раздражении.

Как подчеркивают ветеринары, у кошек всегда должна быть возможность отказаться от любого взаимодействия, например, от прикосновений. Если вы не уверены, просто "спросите": перестаньте их гладить. Если они уходят, значит, им это неинтересно. Если они трутся головой о вас, значит, они хотят продолжить взаимодействие.

2. Обеспечьте здоровую среду

Американская ассоциация врачей-фелинологов и Международное общество кошачьей медицины согласовали пять столпов здоровой среды для кошек:

Безопасное пространство, куда кошки могут отступить, если напуганы.

Множество ключевых ресурсов (еда, вода, места для туалета, места для когтеточки, игровые зоны и зоны для отдыха или сна), чтобы кошки могли комфортно заниматься своими повседневными делами.

Возможность для игр и хищного поведения, например, игры с игрушками-палочками, имитирующими охоту.

Позитивное, последовательное и предсказуемое взаимодействие человека и кошки, уважение выбора кошки относительно того, взаимодействовать ли и как.

Уважение важности чувств кошки путем избегания нежелательных раздражителей

3. Очистите лоток

Кошки любят проводить время в лотке до, во время и после туалета, и они, как правило, предпочитают большой лоток. Плохая гигиена лотка связана с риском проблем с мочеиспусканием, которые могут быть опасны для жизни.

Опрос более 12 000 владельцев кошек показал, что проблемы с мочеиспусканием чаще встречаются в семьях с небольшим количеством лотков на кошку, менее частым удалением фекалий из лотков и использованием кристаллического наполнителя для кошачьего туалета.

4. Взаимоотношения между кошками

Признаками напряжения между кошками могут быть продолжительный пристальный взгляд или даже блокирование использования ресурсов, таких как лоток или дверца для кошки, чтобы не дать другим кошкам воспользоваться ими. Американская ассоциация врачей-фелинологов отмечает, что это может привести к хроническому страху, беспокойству и заболеваниям, связанным со стрессом, у кошек.

Когда вы любите свою кошку, возникает соблазн усилить радость, взяв еще одну. Но многие кошки предпочитают быть единственной кошкой в ​​доме и плохо уживаются с соседом-кошкой.

5. Обеспечьте безопасность кошек

Доступ на улицу обеспечивает сенсорную стимуляцию с различными видами, звуками и запахами. Однако большинство владельцев кошек предпочитают содержать их в помещениииз-за опасений связанных с кошачьими драками, инфекционными заболеваниями, несчастными случаями и травмами в результате ДТП. Но владельцы кошек, содержащихся полностью в помещении, с большей вероятностью сообщали о "проблемном" поведении.

Ранее ветеринар рассказала, почему кот может кусать своего хозяина. Ваши животные могут кусать вас "из любви" или отрабатывать свои охотничьи способности.

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